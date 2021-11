Przepisy wjazdu do Niemiec. Czy coś się zmieniło dla kierowców? 3G-Regeln dotyczy niektórych

Zasady wjazdu do Niemiec tak naprawdę nie zmieniły się. To jednak nie oznacza, że kierowcy mają powód do uśmiechu. Szczególnie ci zawodowi, którzy w Niemczech mają rozładunek lub załadunek. Na nich czeka bowiem aż 25 tys. euro kary!

