Rosjanie wskrzeszają UAZ'a, żeby sprzedać go Amerykanom. Czego nie rozumiecie?

Pod koniec zeszłego roku, Bremach zapowiedział, że chce ściągnąć UAZ’a Patriota na amerykańską ziemię w 2022 r. Wygląda na to, że firma spełnia swoje obietnice, ponieważ rosyjski samochód terenowy zadebiutował w zeszłym tygodniu na targach motoryzacyjnych w Los Angeles.

Jednak co najciekawsze w tym wszystkim, UAZ w USA nie jest tak nazywany. Na tamtejszym rynku będzie widniał pod nazwą Bremach 4x4 SUV. Ma być tam sprzedawany zarówno w wersji osobowej, jak i dostawczej. Pomimo tego, że wygląda jak UAZ Patriot, to Bremach twierdzi, że został specjalnie zaprojektowany i przystosowany do amerykańskich wymogów.

Model Bremach 4x4 pickup powoli też przechodzi ostatnie testy, aby też można go było sprzedawać w Stanach Zjednoczonych.

SUV jest wyposażony w 2,7-litrowy, 16-zaworowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 152 KM. Moc przekazywana jest na wszystkie cztery koła przez sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów za pomocą dwubiegowej skrzyni rozdzielczej i elektronicznego układu 4×4. Według oficjalnej strony internetowej Bremach, w modelu zastosowano elektronikę i systemy bezpieczeństwa firmy Bosch.

Na pokładzie w standardzie znalazło się oświetlenie LED, 18-calowe felgi aluminiowe, elektryczne szyby, obszyta skórą kierownica, 7-calowy ekran dotykowy i system audio z sześcioma głośnikami. Kupujący mogą domówić również kompletny zestaw off-roadowy BMS Alfa oraz 17-calowe felgi Raceline z oponami Goodyear A/T 265/65 R17 za łączną cenę 3650 dol.

Pojazdy będą składane w południowej Kalifornii w zakładach firmy. Bremach już przyjmuje zamówienia, a cena auta zaczyna się od 26.405 dolarów.