Spotkać dwóch takich na drodze to trzeba mieć szczęście. Na domiar złego jeszcze autobus

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

W sobotę popołudniu bialscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji z autobusem w miejscowości Grabanów. Gdy policjanci dojechali na miejsce okazało się, w autobus wjechał Opel, który był holowany przez BMW.

Zobacz wideo Nie zatrzymujesz się na "stopie"? Policja wyśledzi to z drona

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu. Kierowca BMW zdążył wyjechać z bocznej ulicy, ale kierowca Opla nie miał już na tyle szczęścia i z impetem wjechał w bok autobusu.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie jeden fakt. Kierowca holującego auta, czyli 26-latek wydmuchał 1,2 promila, natomiast prowadzący 47-latek holowanego pojazdu, ponad 3 promile.

Jazda obu panów została zakończona, prawa jazdy zostały odebrane, a uszkodzony Opel został zabezpieczony. Na szczęście w tym całym zdarzeniu nikt nie doznał obrażeń, jedynie pojazdy zostały uszkodzone. Mężczyźni poniosą konsekwencje karne.

Dla przypomnienia Jeśli kierowca ma w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 promila alkoholu to oznacza, że popełnił wykroczenie. Kary i tak są bardzo surowe i dotkliwe. Złapanie kierowcy w stanie po spożyciu alkoholu wcale nie kończy się tylko na mandacie i punktach karnych. Sprawa i tak trafia do sądu i to on podejmuje ostateczną decyzję o karze. Kierowcy grozi:

Grzywna w wysokości od 50 do 5000 zł lub areszt do 30 dni.

Zakaz prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat.

Dziesięć punktów karnych.

Tolerancja 10 km/h to mit czy prawda? To zależy, ale jedna zasada jest nadrzędna

Powyżej 0,5 promila mówimy już o przestępstwie i znacznie ostrzejszych karach. Tutaj również nie ma sztywnych reguł, a konsekwencje zależą od decyzji sędziego. Pijany kierowca może dostać:

Karę grzywny, ograniczenia wolności lub karę więzienia. Nawet do pięciu lat.

Zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

Kara pieniężna od 5 do 60 tysięcy złotych. Przekazywana jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Dziesięć punktów karnych.

Jeszcze ostrzej karany jest pijany kierowca, który doprowadzi do wypadku.