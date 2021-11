Pieszy może przejść przez jezdnię nie tylko po pasach. Zasada 100 m ma ważny wyjątek

Czy pieszy może przejść przez jezdnię - przepisy

Co do zasady pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejścia dla pieszych, przejścia nadziemnego lub podziemnego dla pieszych. Pieszy może przechodzić przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia znajduje się skrzyżowanie, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Przejście przez skrzyżowanie jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje ono zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. W takim przypadku pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni

- czytamy na oficjalnej stronie polskiej policji. Konkretnych przepisów powinniśmy szukać w artykule 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

Podkreślamy ustęp piąty, ponieważ to o nim bardzo często zapominają piesi. Polskie przepisy nakazują korzystać z przejść dla pieszych (i tylko z nich), kiedy w obszarze zabudowanym chcemy przejść przez drogę dwujezdniową lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni. W takiej sytuacji zasada 100 metrów po prostu nie obowiązuje. Jeśli pieszy i tak przechodzi w takim miejscu, to robi to musi się liczyć z mandatem.

Mandat za przechodzenie w złym miejscu

Za naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko pieszy może być ukarany mandatem w wysokości 50 złotych.

Pieszy na przejściach - nowe przepisy

W polskich przepisach nie ma i nie będzie mowy o bezwzględnym pierwszeństwie pieszych. Owszem, od początku czerwca pieszy zyskał większe pierwszeństwo na zebrach. Przed 1 czerwca miał pierwszeństwo w momencie przechodzenia przez przejście, teraz ma je już w momencie wchodzenia. Więcej obowiązków spoczywa więc na barkach kierowców - powinni obserwować nie tylko samo przejście, ale też jego okolice, a w razie potrzeby ustąpić pieszemu pierwszeństwa. Nie oznacza to jednak, że piesi są teraz zwolnieni z myślenia. Wciąż mają na drodze swoje obowiązki. Przed przejściem trzeba się rozejrzeć, dać kierowcom czas na reakcję, a na pasy wejść, kiedy mamy pewność, że możemy to zrobić bezpiecznie.

Od 1 czerwca pieszy ma zakaz korzystania z telefonów komórkowych (i innych podobnych urządzeń) w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Dotyczy to także przejść dla pieszych.

Jeśli na drodze bez pasów zamierzacie skorzystać z zasady 100 m, to pamiętajcie przede wszystkim o upewnieniu się, czy możecie wejść na drogę. Rozpędzeni kierowcy po prostu nie spodziewają się, że ktoś może wejść na jezdnię w nieznaczonym miejscu, ich reakcja będzie więc wolniejsza i bardziej nerwowa. Lepiej przepuścić kilka nadjeżdżających samochodów, a na jezdnię wejść chwilę później. Dacie sobie czas na bezpieczne przejście.

Najważniejsze zasady pieszego: