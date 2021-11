Czy żołnierz może zatrzymać kierowcę do kontroli? Prawo jest jednoznaczne

Więcej porad dotyczących sposobu prowadzenia kontroli drogowych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Pytanie na dziś brzmi: czy żołnierz może zatrzymać samochód do kontroli drogowej? Prawo nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jak najbardziej tak. I co więcej, ma naprawdę szerokie uprawnienia. Może wydawać polecenia, kontrolować dokumenty, a nawet przeprowadzić kontrolę techniczną. A wszystko pod jednym warunkiem – że sytuacja dotyczy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub innych samochodów, które są prowadzone przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, osób zatrudnionych w armii czy znajdujących się na terenie obiektów wojskowych. W innym przypadku rola żołnierzy na drogach jest bardzo mocno ograniczona.

Żołnierz zatrzyma, ale nawet nie sprawdzi dokumentów

Kierowcy nie muszą się bać wojskowych zatrzymujących samochody przy drodze. Bo uprawnienia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych są tak naprawdę minimalne. Mogą bowiem kierować ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych, ewentualnie zatrzymać auto i porozmawiać z jego kierowcą. Nie mają nawet możliwości skontrolowania dokumentów pojazdu czy prawa jazdy. Opcja taka pojawia się dopiero wtedy, gdy wojskowy prowadzi kontrolę drogową wraz z policjantem.

Żołnierz zatrzymuje żołnierza? Sprawa staje się poważna...

Osoby, które nie są związane z wojskiem i jadą autem prywatnym lub służbowym, spokojnie mogą się błogo uśmiechnąć na widok żandarma stojącego przy drodze. W dużo gorszej sytuacji są jednak kierowcy pojazdów wojskowych lub czynni wojskowi. Ci muszą bowiem bezwzględnie wykonywać jego polecenia. W takim przypadku żandarm może:

nakazać prowadzącemu trzymanie rąk na kierownicy,

nakazać prowadzącemu wyłączenie silnika,

wydać polecenie dotyczące wyjścia z kabiny pasażerskiej,

realizować pościg w razie podjęcia próby ucieczki przez kierującego,

poddać kierowcę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,

przeprowadzić kontrolę techniczną pojazdu,

sprawdzić jak zamocowany jest ładunek w pojeździe,

przyjrzeć się sposobowi przewozu osób.

Żandarmeria na drodze ma uprawnienia, ale i obowiązki

Żandarmeria Wojskowa ma takie same uprawnienia w stosunku do żołnierzy za kierownicą, jak policja w stosunku do cywilów. Identycznie wygląda jednak również lista obowiązków. Zatrzymanie pojazdu w warunkach dostatecznej widoczności może się odbyć przy pomocy sygnałów dawanych tarczą lub ręką. W warunkach niedostatecznej widoczności konieczne jest użycie latarki ze światłem czerwonym albo tarczy ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym. Poza tym zatrzymanie powinno się odbyć w miejscu, które nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w każdym innym pojazd kontrolujący powinien mieć włączone światła błyskowe barwy niebieskiej.

Dla zwrócenia uwagi na dawane sygnały lub wydawane polecenia żołnierz Żandarmerii Wojskowej albo żołnierz wojskowych organów porządkowych może używać sygnałów dźwiękowych.