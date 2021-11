Nowy odcinek autostrady A1 już otwarty. Kolejnych 12 kilometrów do dyspozycji kierowców

Więcej informacji drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dziś otwarto nowy fragment autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód. Oznacza to, że kierowcy wreszcie pożegnają roboty drogowe i będą mieli do dyspozycji obie jezdnie na 12-kilometrowym odcinku autostrady. Od skrzyżowania z trasą S8 w kierunku Łodzi będą dostępne trzy pasy ruchu, a w kierunku odwrotnym - póki co dwa. Jednak pełny przekrój zachodniej jezdni (w stronę Częstochowy) będzie dostępny jeszcze przed końcem roku.

Wkrótce kolejne zmiany na A1

Zamknięcie jednego pasa w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego podyktowane jest pracami wykończeniowymi. Wykonawca musi dokończyć docelowe oznakowanie poziome na jezdni i uzupełnić ekrany akustyczne wzdłuż trasy. Na końcu zostaną zdemontowane bariery, które do tej pory rozdzielały przeciwne pasy ruchu.

Prawdopodobnie do połowy grudnia zostaną oddane do użytkowania kolejne trzy kilometry autostrady A1. Chodzi o odcinek między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Południe, gdzie kierowcy pojadą całą szerokością jezdni w kierunku Łodzi, a w kierunku odwrotnym - dwoma pasami. W ciągu kolejnych dwóch tygodni udostępnione zostaną pozostałe pasy ruchu i kierowcy będą w pełni korzystali z całego, blisko 16-kilometrowego odcinka od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego.

A1 Tuszyn - Piotrków Trybunalski GDDKiA

Zmiany na innych odcinkach

Jeszcze przed końcem roku podobne zmiany w organizacji ruchu planowane są na odcinku Kamieńsk - Radomsko. Kierowcy skorzystają z pełnego, trzypasmowego przekroju jezdni w kierunku Częstochowy, a chwilę później także w kierunku Łodzi. Trzema pasami ruchu w kierunku Łodzi pojedziemy również na 13-kilometrowym odcinku od Radomska do Kruszyny na terenie woj. śląskiego.

Też przed końcem roku udostępniona zostanie druga jezdnia od Kruszyny do początku obwodnicy Częstochowy, wraz z drugim wiaduktem nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ. Na tym fragmencie kierowcy pojadą trzema pasami w kierunku Łodzi, a chwilę później także w stronę Częstochowy. Zatem jeszcze w tym roku kierowcy na A1 pomiędzy Tuszynem i obwodnicą Częstochowy zyskają łącznie blisko 56 kilometrów dwujezdniowej trasy, o trzech pasach ruchu w każdym kierunku.

Do końca roku planowane jest także oddanie pierwszego fragmentu drugiej jezdni na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk. Mowa o pięciokilometrowym odcinku zachodniej jezdni od węzła Piotrków Trybunalski Południe w kierunku Częstochowy. Na przyszły rok pozostanie jeszcze ok. 19 km, a realizacja odcinka Piotrków Trybunalski - Kamieńsk zakończy się w trzecim kwartale przyszłego roku. Tym samym autostradą A1 przejdziemy z okolic Gdańska do granicy z Czechami w ok. pięć godzin z przerwą na odpoczynek.

Wiadukt nad linią kolejową na początku obwodnicy Częstochowy GDDKiA

