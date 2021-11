Co Polski Ład oznacza dla branży leasingowej? Zakup samochodu mocno się zmieni

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Według Rządu ich program Polski Ład ma pomóc Polakom i gospodarce kraju. Z całą jednak pewnością uderzy w leasingi samochodów i ich wykup oraz późniejszą sprzedaż. Jak to często bywa przy pomysłach polityków wyjdzie to na niekorzyść dla tych, którzy mają leasingi.

Zobacz wideo Czy nowe zasady leasingu nie spowodują załamania rosnącego rynku nowych samochodów w Polsce? Wojciech Drzewiecki: "Branża zawsze zakłada wzrosty"

Ogólnie rzecz biorąc słyszy się głosy, że jeśli ktoś ma samochód w leasingu i może go wykupić, to niech to zrobi do końca tego roku. W przyszłym roku będzie to o wiele trudniejsze.

Dotychczas było tak, że samochód leasingowany można było wkupić do majątku prywatnego, a następnie go sprzedać po upływie 6 miesięcy od momentu wykupu bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już to możliwe. Jak podaje Autokult.pl okres sprzedaży auta bez potrzeby płacenia dodatkowych opłat wydłuży się z wcześniej wspomnianego okresu do 5 lat. Dokładnie tak, auto poleasingowe będzie musiało z nami pozostać przez okres 5 lat aby nie zapłacić podatku dochodowego. Jednak Ministerstwo Finansów daje pewną furtkę. Auta, które wykupi się do końca tego roku, czyli do 31 grudnia będzie można sprzedać bez ponoszenia wcześniej wspomnianego podatku po upływie 6 miesięcy.

Problem pojawia się jeszcze jeden przy samym wkupie samochodu. Do tej pory gdy firma decydowała się na pozostawienie sobie pojazdu po okresie leasingu, mogła liczyć na niską ratę wykupu. Często bywało tak, że nie była wyższa od normalnej raty leasingowej. W tym momencie płaciło się zatem podatek VAT od ceny nabycia.

Nowy rok z Polskim Ładem zmieniają ten stan rzeczy. Podatek VAT będzie trzeba zapłacić od wartości samochodu. Zatem to co będzie trzeba oddać krajowi wynosić będzie nawet kilka tysięcy złotych.

Co jednak w tym wszystkim najgorsze, jest fakt, że nowe przepisy nie będą dotyczyć tylko firm i osób, które będą chciały wziąć leasing od nowego roku, ale także wszystkich tych, którzy już teraz posiadają umowę leasingową i nie mają możliwości wykupu pojazdu do końca roku.

Jak zatem widać ilość dodatkowych obostrzeń przy wykupie pojazdów może okazać się dużym problemem i utrudnieniem dla posiadaczy leasingów. Może to skutkować bardzo prostą sytuacją: auta nie będą wykupywane, bo nie będzie stać osób prywatnych na ich wykup, a później utrzymanie. Zatem rynek wtórny oparty będzie na podmiotach, które udzielają leasingów.