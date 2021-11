Jak jeździć po rondzie biszkoptowym? Kierowco, nie masz się czego bać

Więcej porad z zakresu praktycznego zastosowania przepisów drogowych znajdziesz też w serwisie Gazeta.pl.

Aby skrzyżowanie otrzymało status ronda, musi być oznaczone znakiem C-12 "Ruch okrężny". Po pojawieniu się tej tablicy kształt, który przyjmie połączenie dróg schodzi tak naprawdę na drugi plan. Właśnie dlatego w Polsce zaczynają pojawiać się pierwsze ronda biszkoptowe. Tak, wasz sposób myślenia jest prawidłowy. Ich nazwa pochodzi od popularnego ciasteczka. Zostały nazwane w taki sposób, bo swoim kształtem przypominają biszkopt lub też znak nieskończoności.