Kto może otrzymać pismo z WKU o "rozpoczęciu postępowania w sprawie auta na cele wojskowe"?

Raptem miesiąc temu informowano, że w przyszłym roku prawie tysiąc osób może spodziewać się listu z WKU z informacją o rozpoczęciu postępowania administracyjnego w sprawie auta na cele wojskowe. Ta sytuacja nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się na wschodniej granicy naszego kraju. To normalna procedura, co roku prowadzona przez polskie wojsko.

Czy wojsko może zarekwirować samochód

Wraz ze sporadycznie pojawiającymi się w sieci zdjęciami listów od WKU pojawia się pytanie: Czy wojsko chce zarekwirować moje auto? Odpowiedź brzmi: Nie. Wojsko prowadzi działania, których celem jest ewidencjonowanie sprzętu znajdującego się na terenach konkretnych oddziałów WKU. Sprzętu, który ma potencjał obronny i który mógłby pomóc wojsku w prowadzeniu działań w przypadku konfliktu zbrojnego. W razie jego wystąpienia wojsko wiedziałoby, jakim dodatkowym sprzętem dysponuje (po to prowadzona jest ewidencja).

Czy w czasie pokoju wojsko może zarekwirować nasze auto?

Czysto teoretycznie w czasie pokoju wojsko może "wynająć" od nas nasze auto. Zajęcie nieruchomości lub ruchomości (to w tym pojęciu zawierają się samochody, na których się dzisiaj skupiamy) musi mieć charakter oficjalnie wydanej decyzji administracyjnej. Wydaje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Właściciel pojazdu dostaje stosowne pismo pocztą i ma 14 dni na ewentualne odwołanie.

Jeśli się nie odwołamy, to wtedy będziemy musieli wydać nasz samochód w wyznaczonym w piśmie dniu. Przyjedzie po niego żołnierz. Oczywiście musi mieć przy sobie odpowiednie papiery. Ryczałt za wynajęcie pojazdu wynosi 300 zł, a maksymalny czas użyczenia nie powinien przekroczyć tygodnia.

Takie wezwania nie są nowością

Żądanie wydania pojazdu przez wojsko wcale nie jest nowością w Polsce, a podobne rozporządzenia wydawano już w latach wcześniejszych. Przykładowo w 2019 r., określono, że na cele obronne wojsko może przejąć czasowo 400 budynków, 640 pojazdów, 110 przyczep i 40 innych naczep.

W tym roku również wydano w tej sprawie rozporządzenie, w którym określono, że na cele obronne w przyszłym roku wojsko będzie mogło czasowo przejąć 716 pojazdów. O wezwaniu od WKU poinformował niedawno jeden ze słuchaczy radia RMF, twierdząc, że WKU zgłosiła się po jego jeepa. Tylko nie był to słynący z terenowych umiejętności Wrangler, a modny crossover z litrowym silnikiem, który raczej w terenie do najdzielniejszych nie należy.

Na zajęcie ruchomości zezwalają przepisy z 1967 r. W ich myśl wojsko (a także inne służby) mogą okresowo zajmować nieruchomości oraz ruchomości polskich obywateli. Co ważne, otrzymanie listu z WKU nie oznacza jeszcze chęci przejęcia naszego samochodu - to informacja, że wojsko chce go zewidencjonować.