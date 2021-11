Wyprzedzać czy pokornie czekać? Co robić, gdy widzisz kolumnę wojskową?

Więcej porad motoryzacyjnych znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Sytuacja na wschodniej granicy przekłada się nie tylko na niepokojące doniesienia medialne. Oznacza też pojawienie się kolumn pojazdów wojskowych. Militarne samochody muszą poruszać się po drogach publicznych – to nie ulega wątpliwościom. Niestety jeżdżą też wolniej niż samochody osobowe. W tym punkcie powstaje zatem zasadnicze pytanie: czy kolumnę pojazdów wojskowych można w pełni legalnie wyprzedzić? Trochę tak, a trochę nie. Dużo zależy od konkretnej sytuacji.

Zobacz wideo Wypadek w Olsztynie. Poszkodowanemu pieszemu pomogli mundurowi na wolnym

Kolumna wojskowa, czyli tak naprawdę co?

Zanim jednak opowiemy o wyprzedzaniu kolumny wojskowej, musimy opowiedzieć o tym czym tak naprawdę jest taka kolumna. Kolumna pojazdów wojskowych według przepisów to taka, w której pierwszy i ostatni pojazd zostały wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym. Poza tym pojazdy po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki – zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut. Kolumna może się też poruszać na światłach błyskowych barwy pomarańczowej.

Kolumna pojazdów wojskowych musi też spełnić jeszcze jeden wymóg formalny. W poszczególnych może poruszać się maksymalnie 20 pojazdów, przy czym odległości między pojedynczymi kolumnami musi wynosić minimum 500 metrów. Czy kolumna wojskowa musi stosować się do przepisów ruchu drogowego? Co do zasady tak. Kolumna wojskowa może pomijać zasady Prawa o ruchu drogowym tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy np. włącza się do ruchu, a ruchem kieruje Żandarmeria Wojskowa. Po drugie gdy kolumna jest eskortowana przez pojazdy uprzywilejowane.

Kiedy pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo? Nie wystarczą niebieskie koguty

Kiedy można wyprzedzić kolumnę wojskową? Scenariuszy jest kilka

Najprostsza jest sytuacja, w której kolumna w sensie prawnym nie jest kolumną wojskową (nie spełnia powyższych wymogów). Wtedy może wyprzedzić nie tylko całą kolumnę, ale i poszczególne auta. Gdy kolumna jest w sensie prawnym kolumną wojskową, nadal wyprzedzić ją można. Kierowca musi pamiętać o dwóch warunkach. Na wyprzedzanie muszą pozwalać warunki drogowe – nie ma podwójnej ciągłej, zakazu wyprzedzania czy skrzyżowania. Poza tym kolumny nie można przerywać – trzeba ją wyprzedzić w całości.

Pozostaje jeszcze jeden przypadek do omówienia – gdy kierowca ma do czynienia z kolumną wojskową, która jest eskortowana przez radiowozy na sygnałach, czyli staje się kolumną uprzywilejowaną. Nadal można ją wyprzedzić, ale tym razem kierowcę obowiązują trzy warunki. Po pierwsze chodzi o warunki na drodze. Po drugie możliwość taka pojawia się tylko poza terenem zabudowanym. Po trzecie kierowca musi wyprzedzić całą kolumnę – nie może jej przerywać.