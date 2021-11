To ten czas. Toyota rozpoczyna wyprzedaż rocznika 2021 i przedsprzedaż 2022

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Od 2 listopada trwa wyprzedaż rocznika w salonach Toyoty. Zarazem ruszyła również przedsprzedaż aut z roku 2022, z gwarancją ceny i warunków finansowania z dnia złożenia zamówienia oraz daty dostawy auta.

Na większość samochodów osobowych klienci otrzymają voucher na akcesoria o wartości 1000 zł i znakowanie pojazdu techniką DNA o wartości 1000 zł. Wersje hybrydowe modeli Yaris, Corolla i Toyota C-HR otrzymują Ekobonus 1,5 proc., a hybrydowe RAV4, Camry i Highlander mają ceny obniżone o Ekobonus w wysokości 7,3 proc.

Toyota Aygo w wersji x z pakietem Comfort kosztuje od 44.200 zł. Do auta można dokupić tylne czujniki parkowania za 1 zł. Rok 2021 jest to ostatni rok sprzedaży Aygo drugiej generacji – w 2022 roku model ten nie będzie już dostępny.

Ceny benzynowego Yarisa hatchback zaczynają się od 63.800 zł, a Yarisa Hybrid od 81.800 zł. Jest to model, który został wybrany Samochodem Roku 2021.

Corolla Sedan w wyprzedaży rocznika 2021 kosztuje od 80.800 zł za wersję z silnikiem benzynowym 1,5 l, zaś Corolla Sedan Hybrid 1.8 – od 96.400 zł. Ceny Hatchbacka zaczynają się od 81 800 zł, a wersji hybrydowej z silnikiem 1.8 od 94 400 zł.

Ceny kompaktowego crossovera Toyota C-HR z rocznika 2021 startują od 109.100 zł za wersję Comfort i napęd Hybrid 1.8. Mocniejszy napęd Hybrid Dynamic Force 2.0 o mocy 184 KM dostępny jest od drugiej wersji Style.

Toyota RAV4 jest dostępna zarówno w wersji benzynowej od 118.800 zł, jak i hybrydowej od 140.200 zł. Zaprojektowana na tej samej platformie TNGA-K Toyota Camry jest napędzana wyłącznie układem hybrydowym o mocy 218 KM, podstawowa cena rocznika 2021 to 146.600 zł.

Wyprzedaż rocznika 2021 obejmuje także 7-osobowego hybrydowego SUV-a Highlander oraz terenowego pick-upa Hilux. Highlander 2021 kosztuje od 220.500 zł, a przy jego zakupie można zaoszczędzić najwięcej ze wszystkich modeli osobowych, bo aż 23 900 zł. Natomiast 86.500 zł netto to cena Hiluxa z pojedynczą kabiną w wersji DL, z silnikiem Diesla 2.4 o mocy 150 KM.

PROACE CITY kosztuje obecnie od 65.100 zł netto. Ceny PROACE Verso, średniej wielkości vana osobowego, startują od 144.200 zł brutto.

Toyota próbuje przekonać do siebie klientów niezdecydowanych na przyszłoroczne modele również gwarancją stabilności warunków umowy, co mniej więcej znaczy tyle, że jeśli podpisze teraz umowę na zakup auta, to jego cena nie zmieni się i kupujący będzie musiał zapłacić tyle ile wynosiła cena w momencie popisania dokumentu.