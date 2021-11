To pierwszy taki fotoradar w Polsce. Złapie 32 kierowców jednocześnie. Stanie na Zakręcie Mistrzów

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości - skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość

Zakręt Mistrzów w Rudzie Śląskiej to miejsce znane z wyjątkowo częstych wypadków i stłuczek. Krótki odcinek biegnący po łuku w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) okazuje się dla kierowców sporym wyzwaniem i część z nich wpada w poślizg, a następnie uderza w barierki lub wypada z drogi. Najczęściej przyczyną jest zbyt duża prędkość.

Słynny z wypadków punkt na mapie Śląska

Z danych policji wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat na Zakręcie Mistrzów doszło do 240 wypadków lub kolizji. 47 z nich miało miejsce w 2020 roku, a absolutny rekord padł 20 września 2017 roku, gdy policja odnotowała aż 16 zdarzeń drogowych jednego dnia. Tylko na tym jednym zakręcie w Rudzie Śląskiej.

Zakręt Mistrzów dzięki temu stał się znany na całą Polskę. Doczekał się m.in. swojej grupy na Facebooku (Zakręt Mistrzów DTŚ Ruda Śląska), a internet zalany jest dziesiątkami nagrań, na których uwieczniono wyczyny kierowców. Część wypadków wygląda bardzo groźnie. To tylko trzy wybrane nagrania z ostatnich miesięcy:

"Zakręt Mistrzów" doczeka się super-radaru

O potrzebie zainstalowania w tym miejscu fotoradaru mówiło się od lat, ale jak na razie pomysł nie doczekał się realizacji. Teraz ma się to jednak zmienić. Jak donosi serwis Auto Dziennik, samorządowcom nie udało się przekonać GITD to zakupu fotoradaru, dlatego postanowili zakupić go samodzielnie i postawić na słynnym łuku DTŚ.

W przetargu wygrała firma Zurad, która dostarczyła urządzenie nazwane Fotorapid PRO, czyli pierwszy tego typu fotoradar w Polsce. Pierwszy egzemplarz stanie ponad jezdnią w stronę Katowic. Obejmie swoim zasięgiem wszystkie trzy pasy ruchu i dodatkowo pas techniczny. Jednocześnie będzie mógł śledzić maksymalnie 32 nadjeżdżające pojazdy na wszystkich pasach ruchu.

Urządzenie rejestruje prędkość każdego z samochodów i zapisuje jego numery rejestracyjne wraz z nagraniem obejmującym odcinek ok. 100 metrów. Dodatkowo urządzenie sprawdza w tym samym czasie, czy kierowcy zachowują bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu.

262 kierowców w pół godziny

W ostatnich dniach na Zakręcie Mistrzów przeprowadzono testy nowego nabytku miasta i wypadły one bardzo pozytywnie. Podczas 31 minut pracy fotoradar zarejestrował 262 przekroczenia prędkości na 1133 pojazdy, które przejechały monitorowanym fragmentem drogi.

Rekord pobił kierowca volkswagena, który pędził 132 km/h, podczas gdy limit prędkości na Zakręcie Mistrzów to 80 km/h. Dodatkowo urządzenie wykryło 199 przypadków niezachowania bezpiecznej odległości od innego pojazdu.

Po skończeniu testów fotoradar ma zostać zainstalowany na łuku DTŚ i przekazany w ręce GITD. Policja chciałaby, aby takich urządzeń docelowo pojawiło się aż pięć.