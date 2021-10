Czy następna generacja Mustanga będzie hybrydowa? Pewien wpis na to wskazuje

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Na pewnym profilu ponoć u inżyniera z Forda na portalu LinkedIn można znaleźć ciekawą informację. Dokładniej ma być Inżynierem ds. Rozwoju produktu S650 Mustang, czyli kolejnej generacji tego modelu. Można przeczytać tam, że mają to być hybrydy.

Zrzut ekranu został opublikowany przez portal Carscoops. Widać tam informację, że dotychczas znane jednostki – 2.3 L oraz V8 5.0 L, przy kolejnej generacji Mustanga mają być zhybrydyzowane. Nadal jednak należy traktować to jako plotkę, gdyż nikt z Forda nie potwierdził tej informacji.

Czy to wskazówka dotycząca hybrydowej wersji Forda Mustanga? Carscoops

Jeśli jednak jest to prawda, to Mustang w klasycznej formie (nie SUV jak Mach-E) podążałby z duchem czasu. Co nie byłoby niczym zaskakującym, wobec otaczającego nas świata.

Dla przypomnienia wspomniane obecny silnik EcoBoost 2.3 L generuje moc 314 KM, a przy pakiecie High Performance moc podskakuje do 335 KM. Podobnie rzecz się ma z 5.0 L silnikiem V8, który wytwarza 466 KM w GT i 487 KM w Mach 1.

Wracając jednak do kwestii hybrydowych Mustangów, to Ford wspominał już w 2018 r., że chciałby wprowadzić takowe, które będą posiadały podobne osiągi do modeli z silnikiem V8. Jeśli wspomniana informacja jest prawdą, to poza lepszymi osiągami, klienci, otrzymują również bardziej oszczędne pojazdy.

Ford co prawda nabrał wody w usta i skąpi informacji o kolejnej generacji Mustanga. Prawdopodobnie Mustang nowej generacji będzie oferowany z napędem na wszystkie koła, takim jak Dodge Challenger. Amerykańska marka opatentowała nawet „układ napędu z dwoma silnikami do hybrydowego pojazdu elektrycznego", który obejmuje silnik V8 oraz dwa silniki elektryczne. Zgodnie z patentem silnik spalinowy napędzałby tylne koła, podczas gdy silniki elektryczne napędzałyby koła przednie.

Najwyraźniej coś zaczyna się dziać w kwestii zmiany pokoleniowej w świecie Mustanga. Jego odmiana SUV-owa jest co raz popularniejsza, więc nic dziwnego, że klasyczny Mustang też przejdzie kurację ekologiczną. I chociaż pozostaje wiele pytań, to prawdopodobnie już za jakiś czas powinny pojawiać się pierwsze doniesienia o nowej generacji pony cara.