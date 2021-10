Widzisz piękne liście na drodze? Lepiej zwolnij, bo skończysz u mechanika

Na stronie głównej gazety.pl każdego dnia znajdziesz praktyczne porady dla kierowców

- Polska złota jesień, mimo ciepłej palety barw, dla użytkowników dróg, jest porą roku niebezpieczną. W tym czasie warunki na drodze stają się zmienne i trudne zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych - przypominała policja rok temu. Jesień to wyjątkowo niebezpieczna pora roku dla kierowców. Pełna jest pułapek. Wcześnie zapadający zmrok, opady deszczu, mgła, mokra i śliska nawierzchnia, często leżące na jezdni liście mogą powodować utrudnienia dla kierujących. Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Jesień bywa też zdradliwa. Zimą spodziewamy się śliskiej nawierzchni i podświadomie jedziemy wolniej. Jesienią zdarzają się piękne i słoneczne dni, w których na drodze jest równie niebezpiecznie.

Widzisz liście na drodze? To zwolnij. Mogą być śliskie jak lód

Kolorowe liście to nieodłączny element pięknych, jesiennych krajobrazów. Kierowcy powinni jednak pamiętać, że liście są odpowiedzialne za potencjalne niebezpieczeństwa na drodze. Na mokrych bardzo łatwo stracić przyczepność, mogą też przykrywać dziury i znaki poziome, a nawet uszkodzić lakier. - Jeśli dostrzegamy, że droga pokryta jest liśćmi, powinniśmy unikać gwałtownego hamowania, znacznie redukować prędkość przed zakrętami oraz zachować bezpieczny odstęp od samochodu jadącego przed nami - ostrzega Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Eksperci zauważają, że pokrywa jesiennych liści na jezdni, zwłaszcza podczas deszczu, niewiele różni się od lodu. Bardzo łatwo o utratę przyczepności i wpadnięcie w poślizg.

To właśnie jedna z tych pułapek, których się nie spodziewamy. Na widok śniegu i lodu każdy kierowca zwolni, w przypadku liści - nie spodziewamy się niebezpieczeństwa.

Ukryte dziury w nawierzchni i znaki poziome

Powinniśmy zwolnić nie tylko ze względu na ryzyko poślizgu. Pod kolorową pokrywą mogą się kryć prawdziwe pułapki dla naszego samochodu - dziury i nierówności. Zbyt szybka jazda może się więc skończyć uszkodzeniem samochodu. Liście mogą zakryć także oznakowanie poziome drogi (znaki i pasy ruchu), co jest uciążliwe zwłaszcza po zmroku i podczas ulewy czy mgły. W takiej sytuacji zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności.

Lakier twojego samochodu także za nimi nie przepada

Jesienią musimy szczególnie dbać o nasze auto i regularnie czyścić je z opadających liści. Aby zapobiec uszkodzeniom auta, w okresie jesiennym należy przed każdą podróżą dokładnie oczyszczać pojazd z liści. W przypadku dłuższego postoju powinniśmy wybrać garaż albo - jeśli nie ma takiej możliwości - przynajmniej unikać parkowania pod drzewami. Z rozkładających się liści mogą się uwalniać substancje, które niszczą lakier. Co więcej, czasem liście dostają się również do wnętrza samochodu, np. do układu wentylacyjnego, gdzie, gnijąc, mogą stać się pożywką dla bakterii. Dlatego tak ważne jest usuwanie ich z naszego auta.