Wielu kierowców zaczyna za późno i za daleko. Parkowanie równoległe krok po kroku

Koperta to hasło, które od zawsze mrozi krew w żyłach każdej osoby uczącej się jeździć samochodem. Tylko czy tak właściwie jest się czego bać? No właśnie nie. Umiejętność ta przyda się w centrum dużego miasta i na większych osiedlach. A do tego sprawnie wykonany manewr parkowania równoległego zajmuje nie więcej niż kilka minut i pozwala na precyzyjne wpasowanie auta często nawet w niewielką przestrzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Ku przestrodze. Policja opublikowała wideo, w którym pokazuje, jak może skończyć się ignorowanie "stopu"

Parkowanie równoległe krok po kroku:

Podstawą jest zasygnalizowanie manewru. W sytuacji, w której zauważycie ciąg aut zaparkowanych równolegle, wrzućcie prawy kierunkowskaz. Wtedy inni użytkownicy drogi będą wiedzieli, że planujecie manewr i dostosują do niego swoje zachowania drogowe. Gdy znajdziecie wolną lukę, zatrzymajcie swój pojazd tyłem na wysokości tyłu auta już zaparkowanego – za którym pojawia się wolna przestrzeń do zaparkowania. Zachowajcie też od jego boku co najmniej kilkudziesięciocentymetrowy odstęp – to ułatwi manewrowanie. Po zatrzymaniu rozejrzycie się w poszukiwaniu innych aut i pieszych. Dopiero wtedy możecie bezpiecznie rozpocząć manewr. Zaraz po ruszeniu z miejsca, zacznijcie kręcić kierownicą (w prawą stronę, gdy parkujecie po prawej i lewą, gdy po lewej). Nie wykonujcie obrotów stojąc, a w miarę poruszania się, obserwując w tym samym czasie kąt wjazd za pomocą lusterek, obracając się i patrząc w tylną szybę lub oglądając obraz z kamery cofania lub 360 stopni. W sytuacji, w której tył znajdzie się w miejscu parkingowym, możecie zacząć kręcić kierownicą w przeciwną stronę (w lewą, gdy parkujecie po prawej i prawą, gdy po lewej) – w celu wyprostowania pojazdu. W tym przypadku "celujcie" w przód auta zaparkowanego z tyłu. To pozwoli wam zająć równe miejsce w rzędzie. Wjeżdżając w miejsce parkingowe pamiętajcie o tym, żeby stanąć możliwie blisko krawężnika (ale nie dotykając go czy najeżdżając) oraz mieszcząc się za lewą linią wyznaczającą miejsce parkingowe. Gdy auto znajduje się równolegle do krawężnika, możecie podjechać do przodu. W ten sposób stworzycie przestrzeń, która pozwoli wyjechać i wam, i kierowcom innych pojazdów. Po zgaszeniu silnika i opuszczeniu kabiny pasażerskiej możecie sprawdzić czy auto jest zaparkowane prawidłowo – tak dla pewności.

Rada dla tych, którzy parkują na chodnikach: przeczytajcie art. 47 kodeksu drogowego

Mandat za parkowanie

Instrukcja parkowania na tzw. kopertę nie jest mocno skomplikowana. Kierowca może jednak zawsze popełnić błąd. I nawet jeżeli uda mu się przejść przez egzamin państwowy, może ponieść konsekwencje podczas jazdy własnym autem. Nieprawidłowo zaparkowany pojazd oznacza mandat wynoszący 100 zł i opiewający na 1 punkt karny. W skrajnym przypadku auto może być nawet odholowane na parking depozytowy. Stanie się tak w przypadku, w którym wystaje z miejsca parkingowego i blokuje ruch pojazdów na jezdni, ewentualnie kierowca zatrzymał pojazd w taki sposób, że zasłonił np. bramę wjazdową lub drogę dojazdową.