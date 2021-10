Czy można parkować na chodnikach? Wszyscy kierowcy jednym chórem krzykną pewnie że tak. I będą mieli w tym dużo racji. Dużo, ale nie sto procent. Bo choć na chodniku rzeczywiście można parkować, przepisy nie dają takiej możliwości bezwarunkowo. I wymogi określa art. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pierwszy wymóg dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. W przypadku chodnika, który nie jest oznaczony jako parking, możliwe jest zatrzymanie pojazdu o DMC wynoszącym maksymalnie 2,5 tony.

Przed zaparkowaniem pojazdu na chodniku DMC zapisane w dowodzie rejestracyjnym powinni sprawdzić właściciele większych SUV-ów i aut dostawczych. W przeciwnym razie ryzykują 100-złotowym mandatem.

Kiedy można parkować na chodniku?

Jakie warunki musi spełnić pojazd zaparkowany na chodniku?

na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,

szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra,

pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Samochód można zatrzymać na jezdni przodem, tyłem lub kołami jednej osi. Czy można zaparkować cały pojazd? Tak, ale pod trzema warunkami. Po pierwsze może to być samochód osobowy - dostawczy tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. Po drugie auto musi być ustawione przy krawędzi jezdni. Po trzecie na danym odcinku nie może być znaków zakazu i szerokość pozostawionego chodnika musi być taka, że nie utrudni ruchu pieszym – szerokość to co najmniej 1,5 metra.

Mandat za parkowanie na chodniku? Nawet 300 zł i odholowanie pojazdu

Kierowca, który podczas parkowania na chodniku złamie zasady zapisane w art. 47 Prawa o ruchu drogowym, powinien liczyć się z mandatem karnym. Podstawowa grzywna wyniesie 100 zł i 1 punkt karny. Kara wrośnie nawet do 300 zł w sytuacji, w której prowadzący nie dość że zatrzyma auto na chodniku, to jeszcze nie zachowa dystansu wynoszącego co najmniej 10 metrów od przejścia dla pieszych czy skrzyżowania. W skrajnym przypadku samochód może być też odholowany. Stanie się tak wtedy, gdy zaparkowany pojazd utrudnia ruch innym autom lub zagraża bezpieczeństwu, ewentualnie jego stan powoduje uszkodzenie drogi lub zagraża środowisku.