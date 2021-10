Po co przykładać kluczyk samochodowy do głowy? Trik stary jak świat, a wciąż działa

Późniejsze popołudnie to moment, w którym jesienią na dworze staje się całkowicie ciemno. Jak w takich warunkach kierowca może odnaleźć samochód na parkingu, gdy zostawiając go był zaprzątnięty spotkaniem i po prostu nie pamięta, w którym miejscu zaparkował? Powinien... ruszyć głową – i to dosłownie! I nie namawiamy do pobudzającej pamięć gry mastermind, a raczej przyłożenia kluczyka do głowy. To numer pozwalający na wzmocnienie sygnału pilota, który jest znany praktycznie od zawsze.

Zobacz wideo Złodziej włamał się do domu, znalazł kluczyki i odjechał skradzionym samochodem

Mózg ma dużo wody, a woda dra pod wpływem fali

Piloty odblokowujące centralny zamek (występujące zarówno oddzielnie, ale też jako elementy kluczyka) wykorzystują do komunikacji z autem falę elektromagnetyczną. Jej zasięg wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Czemu przyłożenie kluczyka do głowy zwiększa zasięg pilota? To zdaniem fizyków dość proste. W mózgu znajduje się duża ilość wody. Działanie fali elektromagnetycznej przechodzącej przez mózg powoduje ruch wody, a w ten sposób głowa zmienia się w nadajnik potęgujący siłę pilota.

Kluczyk do głowy i odblokuj zamki lub włącz funkcję lokalizacji

Wzmocnienie sygnału sprawia, że kierowca nie musi chodzić po parkingu klikając systematycznie na przyciski umieszczone na pilocie. Wystarczy że stanie w jednym miejscu i odblokuje zamki. Z oddali zobaczy pojazd migający światłami awaryjnymi i po prostu do niego podejdzie. Po przyłożeniu pilota od samochodu do głowy możliwe jest też skorzystanie z opcji pozwalającej na lokalizację auta – w takim przypadku pojazd po wywołaniu daje sygnały dźwiękowe, ewentualnie dźwiękowe i do tego miga wybranymi światłami.