Od soboty nowa organizacja ruchu na autostradzie A4. Kierowców czekają utrudnienia, ale będzie tylko lepiej

Od soboty do przyszłego czwartku (16-21 października) będzie trwało wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na remontowanym odcinku autostrady A4. Chodzi o fragment pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego i śląskiego. To prosta droga do zakończenia prac na tym odcinku, które ruszyły w połowie sierpnia. Drugi etap potrwa do listopada, a cały remont - podzielony na pięć etapów - do trzeciego kwartału 2022 r.

Co się dzieje na autostradzie A4?

Aktualnie wykonawca realizuje ostatnie prace w ramach pierwszego etapu robót na ośmiokilometrowym odcinku jezdni południowej (w kierunku Katowic), na którym wykonywane jest oznakowanie poziome. Drugi etap przewiduje remont jezdni północnej (w kierunku Wrocławia) na odcinku 5,2 km od węzła Kędzierzyn-Koźle do miejsca na wysokości miejscowości Dolna (od km 269 do km 274), gdzie prace potrwają do listopada.

Utrudnienia od soboty

W sobotę, 16 października, zaplanowano otwarcie dla ruchu jezdni południowej (w kierunku Katowic) na całym ośmiokilometrowym odcinku (tj. od km 266 do km 274). Węzeł Kędzierzyn-Koźle nadal pozostanie zamknięty. Od 17 do 20 października zaplanowano przestawianie barier ochronnych z jezdni północnej (kierunek Wrocław) na jezdnię południową (kierunek Katowice) wraz z ustawianiem oznakowania dla etapu drugiego. Prace te spowodują zwężenie lewych pasów ruchu na obu jezdniach.

Autostrada A4 w remoncie. Nowa trasa w woj. opolskim już za miesiąc

Od środy, 20 października, ruch będzie przełożony na jezdnię południową (kierunek Katowice) a drogowcy zamkną jezdnię północną (kierunek Wrocław) na odcinku od km 269 do km 274 (węzeł Kędzierzyn-Koźle pozostanie nadal zamknięty).

W czwartek, 21 października, łącznica węzła Kędzierzyn-Koźle od Katowic w stronę drogi wojewódzkiej nr 426 (DW426) zostanie otwarta. Pozostałe trzy łącznice nadal będą zamknięte na czas trwania drugiego etapu remontu, czyli do końca listopada.

Zmiana organizacji ruchu

Wprowadzona zmiana w organizacji ruchu umożliwi kierowcom poruszanie się tylko jezdnią południową, gdzie ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po dwóch pasach na całej szerokości południowej jezdni autostrady. Na tym odcinku będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania.

GDDKiA zrezygnowało z opłat na A4. Jednak tylko w ostatnią niedzielę i to na krótko

Wielki remont autostrady A4

W ramach zadania jezdnia południowa (kierunek Katowice) zostanie wyremontowana na odcinku o długości około 17,5 km, a jezdnia północna (kierunek Wrocław) na odcinku o długości około 12,1 km. Wyremontowana zostanie także nawierzchnia na dwóch węzłach drogowych - Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Wykonawca wymieni warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni, a w niektórych miejscach również podbudowę. Na przejazdach awaryjnych zamontowane zostaną bariery linowe, a na nowej nawierzchni pojawi się oznakowanie poziome. Remont obejmie również system odwodnienia drogi oraz obiektów mostowych.

Prace podzielono na pięć etapów robót, z których każdy będzie trwał maksymalnie dwa miesiące. Nie wlicza się okresów zimowych od połowy grudnia do połowy marca. Całość zakończy się w trzecim kwartale 2022 r.

