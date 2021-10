Już za kilka tygodni kierowcy zaczną wypatrywać i bać się jak ognia znaków A-16 i D-6

A może chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat zmian w prawie dla kierowców. Zajrzyj zatem na Gazeta.pl.

Już na kursie nauki jazdy przyszłym kierowcom do głowy wbija się jedno – należy mieć szczególny szacunek dla tych użytkowników drogi, którzy są najsłabsi. Bo pieszy czy rowerzysta nie ma żadnych szans w starciu z rozpędzonym samochodem. Mimo wszystko model edukacyjny nie do końca się sprawdza. I widać to po ilości zdarzeń z pieszymi. Od grudnia kierowcy łamiący przepisy w rejonie przejść dla pieszych mogą spodziewać się nagonki i to niezwykle kosztownej. Bo choć zasady ruchu nie zmienią się, zmienią się wysokości poszczególnych mandatów.

Zobacz wideo Śmiertelne potrącenie 4-latka w Gorzowie Wielkopolskim. Policja zatrzymała kierowcę, który uciekł z miejsca wypadku

Bo znaki A-16 i D-6 wskazują gdzie jest przejście dla pieszych

Na początek może odrobina wiedzy teoretycznej. Skąd w tytule tekstu pojawiły się znaki A-16 i D-6? Odpowiedź jest prosta, bo z definicji wskazują one przejście dla pieszych.

Znak ostrzegawczy A-16 "Przejście dla pieszych"

Znak informacyjny D-6 "Przejście dla pieszych"

Znaki informujące o przejściu dla pieszych Fot. Moto.pl

Czemu te oznaczenia są tak ważne dla nowego taryfikatora mandatów? A chociażby dlatego, że od zawsze zabronione jest np. wyprzedzanie na pasach dla pieszych lub w ich bezpośredniej bliskości (gdy ruch na skrzyżowaniu nie jest regulowany światłami). To jednak nie koniec, bo w rejonie tzw. zebry kierowca może popełnić większą ilość wykroczeń. Policjanci mogą ukarać go za to, że:

nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu,

nie zatrzymał pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej,

ominął pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

naruszył zakaz jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Za znakiem A-16 i D-6 uważaj! Inaczej 1,5 tys. zł mandatu i 15 pkt karnych

Co ciekawe, po 1 grudnia powyższe wykroczenia będą miały coś więcej wspólnego ze sobą niż fakt, że można je popełnić za znakami A-16 i D-6. Wspólne będą też konsekwencje, a właściwie astronomicznie wysoki mandat. Policjant będzie mógł wlepić kierowcy grzywnę wynoszącą nawet 1,5 tys. zł i to też tylko w przypadku, w którym okaże się to pierwsze tak poważne wykroczenie w ciągu ostatnich dwóch lat. Jeżeli nie, kwota wzrośnie dwukrotnie i sięgnie 3 tys. zł. A do tego mandat zostanie uzupełniony aż 15 punktami karnymi.

Oto nowy taryfikator punktów karnych. Od 1 grudnia aż 12 wykroczeń za 15 pkt

Gdyby kierowca miał jeszcze mało problemów, powinien uświadomić sobie to, że w przypadku szczególnie drastycznego wykroczenia, policjanci mogą nawet wnioskować o... odebranie mu prawa jazdy. Podstawę do tego daje im art. 86b § 4, który wyraźnie stwierdza, że "w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego." A zakaz będzie obowiązywał przez okres od 6 miesięcy do 3 lat.