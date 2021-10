Oto nowy taryfikator punktów karnych. Od 1 grudnia aż 12 wykroczeń za 15 pkt

Zapowiedzi w systemie karania kierowców padają z ust rządzących od miesięcy. Do tej pory były jednak wyłącznie zapowiedziami. O wysokości kar można było przede wszystkim spekulować. Powód? Propozycje nie nabrały praktycznie żadnego kształtu poza szumnymi zapowiedziami. I to właśnie się zmieniło. A wszystko za sprawą załącznika nr 1 do projektu ustawy, który został opublikowany, ma zaplanowane pierwsze czytanie i wskazuje nową listę wykroczeń obwarowanych punktami karnymi.

15 punktów za jedno wykroczenie? To nie był żart...

Pierwsza informacja jest taka, że lista jest niezwykle długa. Druga informacja okazuje się jednak dużo gorsza. Bo czyny obwarowane nawet 15-punktami karnymi nie były żartem rządu. Tak wysokie kary naprawdę wejdą w życie i to już niedługo – konkretnie 1 grudnia 2021 roku, czyli za niecałe dwa miesiące. Projekt zakłada nie tylko zwiększenie kar, ale i podwyższenie limitu punktów, które kierowca może otrzymać w czasie jednej kontroli drogowej. Do tej pory jednorazowo mógł dostać 10 punktów karnych. Od 1 grudnia ilość ta zwiększy się do 15 punktów.

Kierowca dostanie jednorazowo nawet 15 punktów karnych. I czasami nie będzie musiał się mocno starać, aby uzbierać je z poszczególnych wykroczeń. Bo na liście ujętej w załączniku nr 1 zapisanych jest aż dwanaście czynów, które już na dzień dobry będą oznaczać maksymalną ilość punktów. To raz. Dwa należy pamiętać cały czas o tym, że załącznik nr 1 to dopiero pierwsze ze zmartwień kierowców po 1 grudnia. Bo drastycznie wzrosnąć też wartości mandatów. W tym przypadku ciężko jednak mówić o konkretnych kwotach. Ostatecznych propozycji rządowych po prostu jeszcze nie ma.

Wykroczenia, za które kierowca dostanie 15 punktów karnych:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

Ostatnie chwile na skasowanie punktów karnych. Od grudnia zmiany

Wrośnie ilość punktów karnych nie tylko w przypadku powyższych kar

Szczególne wrażenie robią oczywiście czyny obwarowane maksymalną ilością punktów karnych. Warto jednak wskazać, że w przypadku niżej "wycenionych" wykroczeń są też kary, które wzrosły. Przykład? Dziś jazda o 41 km/h powyżej ograniczenia oznacza 8 punktów karnych. Po nowelizacji punktów karnych będzie już 13. Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór dziś "kosztuje" 4 punkty, a będzie kosztować 10 punktów, podczas gdy zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych obecnie jest wyceniane na 1 punkt, a po 1 grudnia punktów karnych będzie już 8.

Wyższe mandaty? No to może kilka słów wyjaśnienia

Jeszcze słowo wyjaśnienia. W tekście pojawia się stwierdzenie mówiące o drastycznym zwiększeniu kar. I tak, to jest drastyczne zwiększenie kar. Zgadzamy się z tym, że obecnie stosowane środki represji są zbyt niskie. Kierowcy już się nie boją 500-złotowych mandatów. To jednak jeszcze nie oznacza, że od razu musimy wpadać ze skrajności w skrajność. Szczególnie że to nie do końca jest winą kierowców, że nikt od dwóch dekad nie ruszył taryfikatora mandatów czy punktów karnych. Może zatem warto byłoby wypracować nowy system karania, ale pomyśleć o okresie przejściowym albo chociażby mniejszym tempie prac legislacyjnych.

Pozostałe wykroczenia: