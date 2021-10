Influencer motoryzacyjny roku to... tutaj głosowanie jest wyjątkowo zażarte

Głosujecie i ZGARNIACIE NAGRODY. Każdy głos oddany na swojego faworyta to szansa na wygraną. Zagłosuj TUTAJ.

REKLAMA

Świat mediów się zmienia. Obok tych tradycyjnych, doskonale w tej roli sprawdzają się także te nowe. Naturalnym następstwem rozwoju social mediów jest pojawienie się w przestrzeni medialnej tzw. influencerów, czyli osób, które są źródłem informacji i inspiracji dla wielu internautów. Moto.pl, jako nowoczesne medium, dostrzega ten trend i zachęca do oddawania głosów na swojego ulubionego influencera branży motoryzacyjnej. Rok temu statuetkę odebrał Bartosz Ostałowski.

Kto wygra? Oddaj głos na swojego faworyta w TYM MIEJSCU i zgarnij atrakcyjne nagrody. W tym roku to m.in. skuter Aprilia oraz wideorejestratory Mio.

W tegorocznej edycji ta kategoria jest wyjątkowo mocno obsadzona. Kandydatów wymieniamy alfabetycznie:

Iwona Blecharczyk

Caroseria

Patryk Mikiciuk

Miłośnicy czterech kółek

Motodoradca

Karolina Pilarczyk

Michał Sztorc Premium Moto

Marek Wieruszewski

Wisienka na motocyklu

ZacharOFF

Masz faworyta? Możesz zagłosować na niego TUTAJ. Każdy głos to szansa na nagrody. Na głosy naszych czytelników czekamy do 15 listopada. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 25 listopada. Relacje z wydarzenia, tekstową i wideo, będzie można śledzić na żywo na Moto.pl oraz Gazeta.pl. Zachęcamy do głosowania. Jesteśmy bardzo ciekawi, kogo ogłosicie mianem Influencera Motoryzacyjnego Roku. To będzie trudny wybór