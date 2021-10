Cofanie liczników - wiadomo, że nie wolno, a nadal znajdują się "sprytni handlarze"

Od 25 maja 2019 ingerowanie we wskazanie drogomierza lub zlecanie takiej czynności jest uznawane za przestępstwo, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To jednak nie wszystko. Od blisko dwóch lat policjanci spisują stan liczników kontrolowanych pojazdów, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Do ewidencji trafiają też odczyty dokonywane przez diagnostów podczas okresowych przeglądów technicznych. Dzięki temu nieuczciwym kierowcom i handlarzom znacznie trudniej jest zaniżyć rzeczywisty przebieg samochodu. Wciąż znajdują się jednak tacy, którzy myślą, że ujdzie im to na sucho.

Prawie 40 tysięcy "do tyłu"

1 października we wsi Mochnaczka Niżna położonej w woj. małopolskim, policjanci z komisariatu policji w Krynicy Zdroju zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Fiat Ducato. Kiedy funkcjonariusze rutynowo sprawdzili stan licznika pojazdu okazało się, że liczba kilometrów odbiega od tej zapisanej podczas ostatniego badania technicznego. W chwili kontroli drogomierz fiata wskazywał 273 800 km, natomiast w grudniu 2020 roku podczas przeglądu technicznego diagnosta odnotował 312 000 km, czyli o 38 200 km więcej niż obecnie.

Policja wyjaśnia, jak doszło do rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny. Za przestępstwa zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru zgodnie z zapisem art. 306a kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu, jak i ta, która taką korektę zleca.

Wymiana licznika - co wtedy?

Jedyną sytuacją, w której wolno nam w jakikolwiek sposób "majstrować" przy drogomierzu, jest konieczność jego wymiany. Drogomierz, czy też całe zegary, to część samochodu jak każda inna. I jak każda inna może ulec uszkodzeniu. Wówczas możemy go wymienić, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem musi stawić się w ciągu 14 dni od wykonania naprawy na stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu nowego drogomierza. Diagnosta wówczas wprowadzi dane do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i wydaje odpowiedni dokument poświadczający legalność całego procesu wymiany.

Jak sprawdzić przebieg on-line?

Jeśli jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem pojazdu, stan licznika z ostatniego badania technicznego możesz sprawdzić korzystając ze strony gov.pl w zakładce "Sprawdź swój pojazd". CEPiK jest też przydatny jeśli kupujemy używany samochód. Wówczas na stronie historiapojazdu.gov.pl w zakładce "Historia Pojazdu" możemy potwierdzić informacje, które podaje nam właściciel samochodu, m.in. przebieg.

