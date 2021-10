Większy grill i nowe technologie. BMW serii 2 Active Tourer w nowej odsłonie

Prawie wszystkie nowe BMW mają większy grill. Teraz do tego grona dołączy druga generacja BMW serii 2 Active Tourer, która zadebiutuje na początku przyszłego roku.

BMW serii 2 Active Tourer – wygląd zewnętrzny

Podobnie jak np. w BMW X7, serii 7 czy serii 4 nowa odsłona Active Tourer otrzyma duże „nerki". Do tego zauważyć można smukłe reflektory i pionowe wloty powietrza.

Idąc do tyłu można zauważyć, że II generacja ma bardziej opływowe kształty niż odchodzący model. Posiada również mocniej pochyloną przednią szybę, projektanci zamontowali również klamki w obrysie auta, przez co nie wystają z karoserii. Wszystko to okraszone zostało ciekawiej poprowadzoną linią okien i smukłymi tylnymi słupkami.

BMW serii 2 Active Tourer 2022 BMW

Tył auta wyposażony został w wąskie światła LED i zgrabniejszą klapę bagażnika. Model jest standardowo wyposażony w 16- lub 17-calowe felgi aluminiowe, ale klienci mogą zamówić nawet 19-calowe. Mówiąc o opcjach, pojawią się warianty Luxury Line i M Sport, przy czym ten ostatni można łatwo rozpoznać po bardziej agresywnych zderzakach.

BMW serii 2 Active Tourer – kabina

Wnętrze jest już mniej kontrowersyjne. Producent zastosował lepszej jakości materiały i bardziej nowoczesny design. Głównym elementem przyciągającym uwagę jest natomiast zakrzywiony ekran zapożyczony z modelu iX. Składa się on z 10,25’’ cyfrowego zestawu wskaźników i 10,7’’ systemu multimedialnego ze standardową nawigacją GPS oraz ulepszoną integracją Android Auto i Apple CarPlay. System informacyjno-rozrywkowy obsługuje system operacyjny BMW 8 i jest wyposażony w inteligentnego asystenta osobistego oraz łączność 5G.

BMW serii 2 Active Tourer 2022 BMW

Pomiędzy przednimi fotelami zamontowano przesuwany podłokietnik z panelem sterującym i minimalistycznymi przełącznikami skrzyni biegów. Model może się również pochwalić obszytą skórą sportową kierownicą, dwustrefową automatyczną klimatyzacją, czterema portami USB-C i przeprojektowanymi siedzeniami, które można zamówić ze skórzaną tapicerką Sensatec lub Vernasca.

W aucie typu Active Tourer liczy przestrzeń. Tylne siedzenia można przesuwać o 130 mm, a bagażnik powiększył się o 90 litrów w stosunku do odchodzącego modelu. Za tylnymi siedzeniami znalazła się przestrzeń załadunkowa o pojemności 470 litrów, a jeśli to nie wystarczy, to siedzenia można złożyć i mamy 1455 litrów.

BMW serii 2 Active Tourer – napędy

BMW zaoferuje Active Torera z różnymi wersjami napędowymi:

218i – będzie wyposażony w trzycylindrowy silnik z turbodoładowaniem o pojemności 1,5 litra, który wytwarza 136 KM i 230 Nm momentu obrotowego. Pozwala to modelowi na rozpędzanie się od 0 do 100 km/h w 9 sekund przed osiągnięciem maksymalnej prędkości 214 km/h.

220i – jest podobny do poprzedzającej wersji silnikowej, ale ma zwiększoną moc do 156 KM i moment obrotowy do 240 Nm. Skraca to czas od 0 do 100 km/h do 8,1 sekundy, a prędkość maksymalna wzrasta do 221 km/h.

223i – czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów o mocy 204 KM i momencie obrotowym 320 Nm. Rozpędza się do 100 km/h w 7 sekund oraz rozpędza się do 241 km/h.

218d - czterocylindrowy silnik turbodiesel o pojemności 2 litrów, generujący moc 150 KM i momencie obrotowym 360 Nm. Pozwala ona modelowi na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,8 sekundy i osiągnięcie maksymalnej prędkości 220 km/h.

BMW serii 2 Active Tourer 2022 BMW

Wszystkie wyżej wymienione silniki są połączone z siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów, ale 220i i 223i są godne uwagi, ponieważ ich skrzynia biegów ma zintegrowany silnik elektryczny. Może to zapewnić „zastrzyk mocy" do 19 KM.

Jednak to nie jest ostatnie słowo Bawarczyków. Latem przyszłego roku gama jednostek napędowych poszerzy się o dwie hybrydy plug-in. Oba będą miały trzycylindrowy silnik o pojemności 1,5 litra, który napędza przednie koła, oraz silnik elektryczny, który napędzać będzie tylne koła. Daje im to łączną moc 245 KM i 326 KM. Co ważniejsze, modele są wyposażone w większe akumulatory o pojemności 14,9 kWh, które pozwolą na zasięg do 80 km.

Debiut nowej wersji BMW serii 2 Active Tourer zaplanowany jest na luty.