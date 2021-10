Mandat za brak prawa jazdy już jest wysoki. Od grudnia drastycznie wzrośnie

Kto może prowadzić samochód na drogach publicznych? Przepisy nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Tylko osoba, która posiada konieczne uprawnienia! A posiadanie uprawnień potwierdza wpis w Centralnej Ewidencji Kierowców i... prawo jazdy. Kierowanie bez prawa jazdy jest zatem nielegalne. I nie mówimy tu o scenariuszu, w którym prowadzący zapomniał dokumentu z domu – bo obecnie wozić go nie musi. Odnosimy się do przypadku, w którym osoba siedząca za kółkiem nigdy nie przeszła egzaminu na prawo jazdy, ma odebrane prawko lub prowadzi ten typ pojazdu, na który nie uzyskała uprawnień.

Za prowadzenie bez prawa jazdy uznany zostanie też scenariusz, w którym kierowca ma uprawnienia kategorii B, ale siedział za kierownicą pojazdu o DMC powyżej 3,5 tony.

Mandat za brak prawka to dziś 500 zł. Aż i tylko!

Mandat za brak prawa jazdy już dziś jest wysoki. Wynosi dokładnie 500 zł – i nie zakłada żadnych widełek. Prowadzący nie otrzyma jednak punktów karnych. I powód ku temu jest dość oczywisty. Jak dopisać do konta kierowcy punkty karne, skoro nie ma mowy o uprawnieniach? I choć 500 zł bez wątpienia jest karą, którą da się zapamiętać na dłużej, już wkrótce wysokość mandatu może wzrosnąć i to co najmniej dwukrotnie! Nowelizacja taryfikatora mandatów zakłada, że za brak prawa jazdy będzie grozić grzywna OD tysiąca złotych. Zapis ten może obowiązywać już od grudnia 2021 roku.

Nowe przepisy zakładają rozszerzenie możliwej kary. Bo poza mandatem, za brak prawa jazdy kierowca może otrzymać karę aresztu lub ograniczenia wolności. I to nadal nie koniec. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni identyczne wykroczenie ponownie, to kara grzywny wzrośnie dwukrotnie i wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Za brak prawa jazdy czasami grozi... więzienie

Wysoki mandat za brak prawa jazdy nie stanowi miłej wizji zakończenia kontroli drogowej. Osoba jadąca bez uprawnień może jednak nie otrzymać od funkcjonariuszy żadnej kary. Tylko że to jeszcze nie oznacza, że powinna się cieszyć... Bo taki scenariusz oznacza jedną rzecz – że sprawę rozstrzygnie sąd. W sytuacji, w której kierowca został zatrzymany bez prawa jazdy, bo stracił je na 3 miesiące po przekroczeniu prędkości w mieście o co najmniej 51 km/h, będzie miał przedłużony zakaz prowadzenia do 6 miesięcy. Gdy kierowca stracił uprawnienia za alkohol i ma orzeczony zakaz prowadzenia, powinien spodziewać się sprawy sądowej i nawet kary więzienia.

Prowadzący może mieć orzeczoną karę pozbawienia wolności do lat 2, gdy cofnięcie uprawnień wynika z decyzji administracyjnej np. starosty. Jeżeli to wynik sądownego zakazu, kierowca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.