Twój samochód zostawia plamy na parkingu? Szykuj oszczędności

Po ruszeniu z miejsca parkingowego zauważyłeś, że po twoim aucie pozostały mało estetycznie wyglądające plamy? Przyjrzyj się im uważnie. Bo one na ogół zwiastują drogą w usunięciu usterkę. W pierwszej kolejności sprawdź jaki płyn wycieka z komory silnika. Jeżeli plama ma kolor brązowy lub czarny, z pewnością jest to olej silnikowy. Gdy zabarwienie jest żółte lub niebieskie, może to być olej napędowy. Kolor czerwony zwiastuje olej ze skrzyni automatycznej, jasnożółty płyn hamulcowy, brązowy przekładniowy, zielony, niebieski lub czerwony chłodniczy oraz żółty, zielony lub czerwony olej z układu wspomagania.

REKLAMA

Zobacz wideo Wycięte nożem pasy, brak badania technicznego od 4 lat i wyciek oleju na drogę. A to tylko początek kontroli...

1. Wycieki oleju silnikowego

Wycieki oleju silnikowego mogą być powodowane przez szereg czynników. Środek smarny wycieka często poprzez uszkodzoną miskę, uszczelkę filtra lub uszczelnienie silnika. Usunięcie wycieków oleju oznacza wydatek wynoszący co najmniej kilkaset złotych.

2. Wycieki oleju ze skrzyni automatycznej

Wycieki oleju ze skrzyni automatycznej na ogół wynikają z problemów z uszczelniaczami półosi lub miską olejową dedykowaną przekładni.

3. Wycieki oleju przekładniowego

W przypadku przekładni źródłem wycieków może być przede wszystkim uszczelnienie półosi, wybierak biegów, korek w skrzyni biegów czy uszczelka dekla mostu. Olej przekładniowy zostawia tłuste plamy w kolorze brązowawym, a naprawa przekładni to kwestia co najmniej kilkuset złotych. Kwota wzrośnie do kilku tysięcy, gdy konieczny będzie poważny remont przekładni.

4. Wycieki oleju z układu wspomagania

Wycieki oleju z układu wspomagania są powodowane przede nieszczelnościami maglownicy. Regeneracja przekładni kierowniczej oznacza wydatek wynoszący co najmniej 700 – 800 zł.

Też zapominasz, żeby co kilka tankowań zajrzeć pod maskę? Potem będziesz miał problem z silnikiem

5. Wycieki płynu chłodniczego

Źródeł wycieków płynu chłodniczego może być kilka. Czasami płyn ucieka za sprawa dziurawej chłodnicy, czasami przewodów prowadzących, a czasami np. chłodniczki. Koszty naprawy zależą tak naprawdę od rodzaju usterki. Nowa chłodnica przeciętnie kosztuje jakieś 700 – 1100 zł. Wymiana przewodów to z kolei wydatek na poziomie 200 – 300 zł.

6. Wycieki płynu hamulcowego

Wycieki płynu hamulcowego jest ekstremalnie groźny. Może bowiem sprawić, że auto przestanie hamować. Źródłem wycieków mogą być przewody, cylinderki, podkładki przy cylinderkach lub np. sam zbiornik. Koszty naprawy wynoszą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych – gdy trzeba wymienić główne przewody hamulcowe w aucie.

Aby zrównoważyć nieco tekst warto dodać, że czasami plamy pod autem to tylko... woda. Woda wydobywająca się np. odwodnienia układu klimatyzacji. Jej obecność nie oznacza usterki i wysokich kosztów.