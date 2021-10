Czołg rekreacyjny, który pojedzie w każdy teren i o każdej porze

Ten konkretny czołg nazywa się Ripsaw EV3-F4 i został wyprodukowany przez firmę Howe & Howe. Jest wystawiony na licytację za pośrednictwem firmy Hemmings i jego cena w tym momencie to 425.000 dolarów.

Czołg jest napędzany zmodyfikowanym turbodieslem V8 o pojemności 6,6 litra Duramax. Generuje on moc około 800 KM i 2033 Nm momentu obrotowego. Współpracuje on z pięciobiegową skrzynią Allison 1000. EV3-F4 może poruszać się z prędkością do 96 km/h i ma 20 cali prześwitu.

Kabina pojazdu jest zawieszona na resorach pneumatycznych, co oznacza, że drgania i nierówności pod gąsienicami nie są przenoszone na kabinę. Z zewnątrz czołg został pomalowany na czarny matowy kolor, a z wyposażenia można wymienić lampy LED, podgrzewaną przednią szybę, pasek świetlny, reflektor, kamerę FLIR stabilizującą obraz, wyciągarkę i wodoszczelne skrzynie ładunkowe.

Wnętrze czołgu zostało zaprojektowane tak, aby było wygodne. Znaleźć tam można podgrzewane i chłodzone skórzane fotele Recaro. Jest też system interkomu lotniczego Bose i dwa duże 12-calowe wyświetlacze dotykowe Garmin, na których znajdują się wszystkie ważne elementy sterujące.