Polacy kochają stare samochody? Może i nie, ale kupują coraz starsze

Import samochodów zza granicy do Polski nie zwalnia. Od wielu lat ściągamy do Polski dziesiątki tysięcy samochodów miesięcznie, a większość z nich to stare pojazdy. Niestety coraz starsze, bo - jak pokazują dane - średni wiek importowanych aut cały czas rośnie.

Średni wiek importowanych auto to ponad 12 lat

Najnowszy niechlubny rekord padł w sierpniu 2021 roku. Jak wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, średni wiek ściągniętych do Polski i zarejestrowanych w tym miesiącu samochodów (do 3,5 tony) to aż 12,13 roku.

Oznacza to, że w minionym miesięcy importowaliśmy nad Wisłę najstarsze samochody nie tylko od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale i od początku XXI wieku. Zresztą sierpniowy rekord nie jest odosobniony. Ostatnie miesiące to cała seria kolejnych, coraz bardziej niechlubnych wyników.

SAMAR zaznacza, że po raz ostatni tak stare samochody do Polski importowaliśmy w połowie 2004 roku, niedługo po wejściu kraju do EU. W lipcu 2004 roku odnotowano wynik 11,85 roku. Od tamtej pory wiek aut zza granicy systematycznie spadał osiągając najniższy poziom w październiku 2008 roku (8,85 roku).

Od 13 lat ponownie rośnie zbliżając się blisko granicy 12 lat po raz pierwszy w grudniu 2016 roku oraz ponownie dopiero w pierwszej połowie 2020 roku. Systematycznie wyniki oscylujące wokół wieku 12 lat obserwujemy jednak dopiero od 10 miesięcy. To właśnie w tym okresie średni wiek samochodów już czterokrotnie przekroczył 12 lat (nie zdarzyło się to nigdy wcześniej).

Dane historyczne pokazują pewną tendencję

Jak zauważa SAMAR, w przeszłości o wieku importowanych aut często decydowały zmiany przepisów lub same już zapowiedzi wprowadzenia nowego prawa. Tuż po zniesieniu zakazu importu samochodów starszych niż 10 lat w styczniu 2002 roku, średni wiek importowanych aut gwałtownie wzrósł.

Bardzo nagły spadek średniego wieku (z 11 do 6,5 roku) odnotowano też we wrześniu 2002 roku, gdy wprowadzono zakaz importu samochodów z normą poniżej EURO 2. Ogromny wzrost średniej (z niespełna 7 lat do 11,85 roku jest też widoczny w danych po wejściu Polski do UE, co skutkowało zniesieniem barier dla importu pojazdów z krajów wspólnoty.