Nie będzie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych. Ministerstwo odrzuciło interpelację

W połowie sierpnia poseł PiS Sławomir Skwarek złożył interpelację do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zmiany wyglądu tablic rejestracyjnych. Wcześniej zmiany były sugerowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych (OSPTR).

Głównym powodem zmian (fontu, szerokości czcionki, zastosowanie innej folii) miało być bezpieczeństwo i bardziej czytelny wygląd dla systemów odczytujących numery ze zdjęć z fotoradarów. Pojawił się też pomysł żeby ciągniki rolnicze musiały posiadać pomarańczowe tablice, tak by inni kierowcy mieli łatwość w ich rozpoznaniu.

Ministerstwo odrzuciło pomysł całkowicie. W argumentacji odrzucenia pomysłu pojawiło się to, że obecny wygląd tablic był konsultowany z stowarzyszeniem producentów tablic. Ostatnia zmiana nastąpiła w 2018 r. Odrzucony został również pomysł przemalowania tablic dla ciągników rolniczych. Jako powód podano, że konstrukcją na tyle się odróżniają te pojazdy, że kierowcy nie mają problemu z odróżnieniem ich od innych pojazdów na drodze. Nie trafił również argument związany z fotoradarami. Jak podaje Autokult.pl w samym 2020 r. pracownicy Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym zweryfikowali 1,37 mln zdjęć, z czego zostało odrzuconych zaledwie 5,2 tys. Głównym powodem nie jest sama tablica rejestracyjna tylko, jej zabrudzenia czy warunki atmosferyczne.

Można przypuszczać, że taki ruch ze strony OSPTR był związany z tym, że od 1 stycznia 2022 r. osoby, które zakupią auto używane, ale wcześniej zarejestrowane w Polsce nie będą musiały zmieniać tablic rejestracyjnych bez względu na to, gdzie pojazd był zarejestrowany. Dotychczas możliwość zachowania tablic była możliwa jeśli kupujący chciał zarejestrować auto w tym samym starostwie skąd pochodziły macierzyste tablice. Gdyby Ministerstwo przystało na propozycję z interpelacji wtedy nie można by było skorzystać z nowego prawa, a co za tym idzie trzeba by było nadal płacić 80 zł za przerejestrowanie pojazdu i wydanie nowych tablic.

Jak więc widać przedstawiciele OSPTR będą musieli obejść się smakiem.