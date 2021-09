Ukryte przywileje dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. Nie wszyscy o nich wiedzą

Mówisz prawo jazdy, myślisz samochód osobowy. I choć to skojarzenie jest bez wątpienia obecne w Polsce, nie okazuje się do końca prawidłowe. Po pierwsze dlatego, że prawo jazdy może mieć jedną z kilku kategorii. Po drugie dlatego, że prawo jazdy kategorii B - które dotyczy w głównej mierze samochodów osobowych - nadal pozwala na prowadzenie większej ilości pojazdów. I lista jest naprawdę pokaźna.

Prawo jazdy kat. B to osobówki, vany, kampery, a nawet... koparki!

Prawo jazdy kategorii B w pierwszej definicji pozwala na kierowanie "pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla". A to oznacza nie tylko samochody osobowe czy pick-up`y. Uprawnienia opisane w przepisach oznaczają również możliwość prowadzenia vanów pokroju chociażby Forda Transita czy Mercedesa Sprintera, szerokiej palety kamperów czy także ciągników rolniczych, a nawet... pojazdów wolnobieżnych w postaci koparek, koparko-ładowarek, walców czy kombajnów.

Ważne jest to, że kierowca z kategorią B prawa jazdy może koparką jechać. I tylko jechać. Aby mógł używać osprzętu specjalnego, powinien zdobyć dodatkowe uprawnienia w postaci zaświadczenia eksploatacyjnego lub kwalifikacyjnego, ewentualnie książeczki operatora.

Kategoria B a auto z przyczepą. Co mówią przepisy?

Prawo jazdy kategorii B to nie tylko pojazd, ale i zestaw pojazdów. I opcje kierowca ma dwie. Bo z mocy prawa otrzymuje możliwość prowadzenia:

zestawu pojazdów o DMC do 3,5 tony, składającego się z pojazdu samochodowego i przyczepy innej niż lekka,

zestawu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego i przyczepy lekkiej - czyli takiej, która ma DMC do 750 kg.

Kierowca może zdobyć dodatkowe uprawnienia w kwestii prowadzenia zestawu pojazdów. Gdy zda egzamin i uzyska wpis z kodem 96, będzie mógł kierować zestawem pojazdów o DMC do 4,25 tony, składającego się z pojazdu samochodowego i przyczepy innej niż lekka. Po uzyskaniu kategorii B+E znika ograniczenie wagowe - uprawnienie dotyczy po prostu zestawu składającego się z auta i przyczepy.

Prawo jazdy kat. B to też jednoślady

Posiadając prawo jazdy kategorii B kierowca może prowadzić również co najmniej kilka jednośladów. Przede wszystkim ma możliwość jazdy motocyklem o pojemności silnika nie przekraczającej 125cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW (15 KM). Przy czym w tym punkcie należy zrobić jeszcze jedno zastrzeżenie - uprawnienia takie dotyczą osób, które mają prawko B co najmniej 3 lata. Poza tym do listy pojazdów dopisać można też pojazdy ujęte w kategorii AM - tj. motorowery i czterokołowce lekkie. Czterokołowiec to mówiąc prostym językiem quad. Pojazd według przepisów może mieć masę własną do 350 kg oraz rozwijać prędkość do 45 km/h.