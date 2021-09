Ekologicznie delikatny, silny jak sportowiec. Nowy Mercedes-AMG GT 4-door Coupe 63 S E Performance

Długo oczekiwany Mercedes-AMG GT 63 S E Performance został właśnie zaprezentowany jako najmocniejszy pojazd produkcyjny producenta samochodów (nie należy tutaj brać pod uwagę innego modelu Project ONE, który napędzany jest silnikiem z Formuły 1).

Pod maską znajduje się 4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, który współpracuje z silnikiem elektrycznym umiejscowionym na tylnej osi. Pierwszy silnik dysponuje mocą 639 KM, jego drugie serce natomiast generuje 204 KM. W sumie to czterodrzwiowe coupe dysponuje 843 KM mocy i 1400 Nm momentu obrotowego. Znajdziemy tu również dwusprzęgłową przekładnię i napęd na wszystkie koła.

Z innych ciekawych danych należy wymienić: 0-100 km/h w 2,9 s., prędkość maksymalna 316 km/h, średnie spalanie na poziomie 8,6L/100 km.

Mercedes-AMG GT 63 4-door Coupe S E Performance Mercedes-Benz

Na pokładzie znalazł się również akumulator o pojemności 6,1 kWh, który waży jedynie 89 kg. Na samym napędzie elektrycznym można przejechać jedynie 12 km. Jednak zaawansowany system chłodzenia, pozwala utrzymać temperaturę akumulatora na poziomie 45 stopni. W sumie w obiegu znajduje się 14 litrów chłodziwa.

Kierowca do wyboru ma 7 trybów jazdy: Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race, Slippery i Individual. Przedostatni tryb wspomaga kierowcę przy śliskiej nawierzchni.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance jest wyposażony w wielokomorowe zawieszenie pneumatyczne AMG Ride Control+ z automatyczną regulacją poziomu i adaptacyjnym, elektronicznie regulowanym tłumieniem. Samochód posiada również karbonowo-ceramiczne hamulce z przednimi tarczami o średnicy 420 mm i sześciotłoczkowymi zaciskami działającymi wraz z tylnymi tarczami o średnicy 380 mm z jednotłoczkowymi zaciskami.

Mercedes dokonał również kilka modyfikacji stylistycznych. Oczywiście to co pierwsze rzuci się w oczy to odpowiednie plakietki informującej z jaką wersją mamy do czynienia, a także dodatkowa klapka przykrywająca wejście do ładowania. Firma zaprojektowała również nowe 20- i 21-calowe felgi ze stopów lekkich. Klienci będą mogli również zamówić auto z pakietem AMG Night Package II lub kombinację pakietów Night Package i Carbon Package.

Mercedes-AMG GT 63 4-door Coupe S E Performance Mercedes-Benz

Wprowadzono również kilka drobnych zmian we wnętrzu, głównie związane z hybrydowym charakterem pojazdu. Obejmuje to grafikę na wyświetlaczu informacyjno-rozrywkowym, która wizualizuje przepływ mocy całego układu napędowego. Pasażerowie siedzący z tyłu otrzymują również informacje o przepływie energii.