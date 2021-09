Piesi specjalnej troski. 1 grudnia pojawią się aż 4 nowe powody do odebrania ci prawka

O tym, że pieszym należy się szczególna ochrona w obrębie dróg, mówi się od lat. Powód? Kierowcę chroni karoseria, strefy kontrolowanego zgniotu, poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa. Osobę wkraczającą na drogę nie chroni natomiast nic. A jako że z punktu widzenia fizyki czy mechaniki nie ma ona większych szans w starciu z pojazdem, szanse te trzeba wyrównać legislacyjnie. Właśnie dlatego piesi otrzymują nowe uprawnienia. I dobrym przykładem stał się czerwiec roku 2021 - to wtedy uzyskali oni pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na pasy.

Zobacz wideo Dwa potrącenia na przejściu na tym samym skrzyżowaniu w dwa dni. Rowerzysta doznał urazu głowy

Na pasach o połowę mniej wypadków. Tylko czy to wystarczająco dobrze?

Sytuacja pieszych zmienia się. I to widać w statystykach publikowanych przez Policję. O ile w roku 2017 w rejonie przejść dla pieszych miało miejsce 4091 wypadków, o tyle w roku 2020 było ich prawie o połowę mniej. I choć liczba na poziomie 2678 wypadków brzmi zdecydowanie bardziej optymistycznie, może prowadzić tylko do jednego wniosku. Nadal jest bardzo wiele do zrobienia. I ustawodawca przygotowując nowelizację przepisów dotyczących wykroczeń drogowych postanowił wykonać kolejny krok. Tym jednak razem widać, że stracił cierpliwość - bo sankcje są naprawdę dotkliwe!

Pierwszeństwo pieszych: 3 tys. zł mandatu i utrata prawa jazdy

Prawdopodobnie już 1 grudnia drastycznie zaostrzą się kary przygotowane dla kierowców popełniających wykroczenia. I tak za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszego lub w rejonie przejść dla pieszych, prowadzący na początek otrzyma astronomiczną grzywnę. Kara wyniesie od 1500 do nawet 3000 zł - górna granica została zarezerwowana dla osób nagminnie popełniających ten sam czym. A to jeszcze nie koniec, bo w szczególnie rażących przypadkach braku poszanowania dla przepisów kierowca... straci prawo jazdy.

Pieszy może przejść przez jezdnię nie tylko po pasach. Zasada 100 metrów

Nowe przepisy mówią o spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa pieszego. Pod tym pojęciem według ustawodawcy może się ukrywać jedno z czterech pojęć. Mowa w tym przypadku o:

Nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, w tym osobie niepełnosprawnej lub z widoczną niepełnosprawnością, Wyprzedzaniu pojazdu przed przejściem lub na przejściu dla pieszych, Omijaniu pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszych, Naruszeniu zakazu jazdy po chodniku.

Nowe przepisy są ostre. Ostre, ale miejmy nadzieję, że nie ślepe!

Dawanie kolejnych uprawnień pieszym, mandaty do 3 tys. zł i wreszcie możliwość odebrania prawa jazdy. To wygląda trochę jak nagonka na kierowców. Prawdy w tej sytuacji są jednak dwie. Po pierwsze kierowcy nie zawsze są świadomi jak powinni zachować się w stosunku do pieszych. Nie rozumieją też, że chwila nieuwagi może oznaczać śmierć i tragedię. Po drugie piesi wbrew pozorom nie stają się świętymi krowami. A najlepiej udowodnił to przypadek sprzed kilku dni z Gliwic. Winnym zdarzenia drogowego na pasach uznana została 18-latka - wbiegła pod nadjeżdżający samochód i tym samym wymusiła pierwszeństwo.