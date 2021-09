Policjant może przeszukać twoje auto właściwie bez powodu. Ale ty możesz mu zadać pytanie, którego nie cierpi

Po roku 2019, gdy uprawnienia policjantów kontrolujących auta na drodze zwiększyły się, ich zachowania stały się coraz mocniej upierdliwe. Niektórzy funkcjonariusze w ten sposób wyłącznie odpowiadają na impertynencję kierujących, a niektórzy chcą zaznaczyć swoją władzę i wyższość. O ile w kwestii większości poleceń wydawanych przez policjantów kierowca nie ma wyjścia i musi je wykonywać, o tyle jest jedno, przy którym może starać się popsuć im szyki. I mowa w tym przypadku o przeszukaniu samochodu.

Policjant może kazać kierowcy zostać w aucie i trzymać ręce na kierownicy. Gdy prowadzący nie zastosuje się do poleceń, zostanie ukarany 500-złotowym mandatem.

Zobacz wideo 10-letni chłopiec, który przejeżdżał hulajnogą przez przejście dla pieszych, został potrącony

Podstawą do przeszukania jest... podejrzenie!

Policjant w czasie kontroli drogowej ma pełne prawo przeszukania samochodu. Może zajrzeć zarówno do kabiny pasażerskiej, jak i schowków czy bagażnika. Podstawę taką dają mu przepisy - zezwalające na przeszukanie bez nakazu w sytuacji, w której funkcjonariusz nabiera podejrzeń, że w pojeździe mogą się znajdować niebezpieczne przedmioty lub zakazane substancje. I podejrzenie takie nie musi być właściwie mocno uzasadnione - w teorii policjanci mogą zatem przeszukać każdy samochód.

Poproś o protokół. To powinno skutecznie zniechęcić policjantów

Mało precyzyjne przepisy choć działają głównie na korzyść stróżów prawa, dają kierowcy bardzo ważne narzędzie w walce z upierdliwymi funkcjonariuszami. Prowadzący może bowiem zezwolić na przeszukanie pod warunkiem spisania protokołu z tej czynności. W nim zawarte będą nie tylko dane identyfikujące pojazd, ale przede wszystkim policjant musi dokładnie opisać w dokumencie wszystkie przedmioty, na które się natknie. Jeżeli zatem właściciel pojazdu jest bagażnikowym zbieraczem, samo spisanie protokołu może zająć funkcjonariuszom dobre 30 - 40 minut.

Prośba o protokół często skutecznie zniechęca policjantów do przeszukania samochodu. Nie chce im się dopinać dodatkowych formalności, szczególnie że protokół to ślad w dokumentach, który może dać kierowcy podstawę do złożenia skargi. Funkcjonariusze nie odstąpią od przeszukania tylko wtedy, gdy rzeczywiście będą podejrzewać że kierowca może przewozić np. broń czy narkotyki.