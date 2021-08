O co chodzi w metodzie "na liścia"? Zacznijmy od tego, że to zły pomysł

Sposobów na uniknięcie mandatu z fotoradaru jest tyle, ilu kierowców. Najprostszą metodą jest dostosowywanie prędkości do limitów, ale nie każdy jest jej zwolennikiem. Kierowcy z ciężką nogą preferują inne. Ta najsłynniejsza naraża kierowcę na mandat. I to w każdej chwili.

Zobacz wideo Co zmieni się od grudnia 2021? Jak wzrosną mandaty?

Metoda "na liścia"

Znana od wielu lat metoda "na liścia" przybiera różne formy, ale swoją nazwę zawdzięcza liściom przyklejanym na tablice rejestracyjne po to, by fotoradar nie potrafił zidentyfikować auta i przypisać do niego kierowcy, który przekroczył dozwoloną prędkość. Część kierowców zastępowała i zastępuje liście różnymi naklejkami, które zasłaniają lub zniekształcają jedną z liter lub cyfr numeru rejestracyjnego.

Kierowcy zdają sobie oczywiście sprawę, że jest to proceder nielegalny, dlatego część z nich zamiast naklejek wybiera liście. Ma to gwarantować bezkarność - każdy kierowca mógł przecież zupełnie przypadkowo znaleźć się w sytuacji, w której zagubiony na wietrze liść przykleił się do tablicy rejestracyjnej jego samochodu. Jednak policja od wielu lat zna tę metodę i nie traktuje takiego wytłumaczenia poważnie.

W taryfikatorze mandatów, w dziale "Używanie pojazdów w ruchu drogowym" czytamy:

Za zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne, grozi grzywna w wysokości 100 zł.

Dodatkowo policjant dopisze do konta kierowcy 3 punkty karne. Wysokość kary może wydawać się niewielka, ale obecnie 100 zł i 2 punkty karne grożą za przekroczenie dozwolonej prędkości o 20 km/h. Oczywiście pod warunkiem zarejestrowania tego wykroczenia przez patrol wyposażony w sprzęt pomiarowy. Znacznie bardziej prawdopodobne jest otrzymanie mandatu za metodę "na liścia" - mandat za to wykroczenie może wlepić każdy przypadkowy patrol policji.

