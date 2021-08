Po co nam mPrawo Jazdy? Elektroniczny dokument nie zastępuje tradycyjnego

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się rozwojem aplikacji mObywatel. Umieszczone w niej nasze dane nazywa dokumentami, ale nie mają takiego samego statusu, jak ich fizyczne odpowiedniki. Za to w mObywatelu można znaleźć ich coraz więcej: mTożsamość, mPrawo Jazdy, mPojazd, Unijny Certyfikat Covid, itp.

Za pomocą aplikacji mObywatel da się również sprawdzić liczbę niechlubnych punktów karnych na naszym koncie. Tylko co z tego, skoro umieszczonych tam dokumentów nie respektują różne instytucje?

Pierwsze wątpliwości opadły mnie gdy próbowałem użyć mTożsamości do identyfikacji w kontrolowanym przez Skarb Państwa banku PKO BP. Pani w okienku wysłała mnie do domu po prawdziwy dowód osobisty. Dopiero wtedy mogłem wydać jakąkolwiek dyspozycję.

Podobnie jest z certyfikatem unijnym szczepienia przeciwko Covid. Wprawdzie jest wyposażony w odpowiedni kod kreskowy, ale mimo to straż graniczna organoleptycznie sprawdza prawdziwość danych, porównując je z dowodem osobistym. Plastikowym oczywiście.

Dlatego przeprowadziliśmy mały eksperyment. Zadzwoniliśmy do kilku wypożyczalni samochodów z pytaniem, czy możemy przyjść z telefonem, pokazać mPrawo Jazdy i na jego podstawie wypożyczyć samochód. W połowie odpowiedź była pozytywna, w drugiej — wręcz przeciwnie.

Czy mPrawo Jazdy jest dokumentem?

To znaczy, że i tak trzeba mieć ze sobą fizyczne dokumenty. Zamysł aplikacji mObywatel był dobry. Realizacja kosztowała około milion złotych, a roczne utrzymanie 200 tys. zł. Ponoć według pierwotnych planów autentyczność dokumentów miała być potwierdzana unikalnym wysyłanym zdalnie kluczem, na podobnej zasadzie jak szybkie przelewy bankowe BLIK. Ale nie jest, dlatego pomimo wielu cyfrowych zabezpieczeń, prawdziwość danych umieszczonych w mObywatelu trzeba brać na wiarę.

Do czego w takim razie może przydać się mPrawo Jazdy? Na przykład w czasie samochodowej stłuczki. Jeśli to kolizja, a nie wypadek, zamiast wzywania policji drogowej, można wzajemnie sprawdzić dokumenty, spisać oświadczenie i załatwić sprawę bez udziału funkcjonariuszy. Oczywiście tylko w sytuacji kiedy drugi z uczestników uwierzy w autentyczność danych. Jeśli jest nieufny i nie mamy przy sobie plastikowego prawa jazdy i tak skończy się wezwaniem drogówki.

Podobnie w wypożyczalniach samochodów i wszystkich miejscach, gdzie musimy potwierdzić swoje dane oraz uprawnienia. Wszystko zależy od osoby, na którą trafimy po drugiej stronie. To trochę rozczarowujące, bo funkcjonalność ładnie wyglądającej i sprawnie działającej aplikacji jest mocno ograniczona. Policja też jej nie potrzebuje, tak samo jak fizycznego dokumentu, bo informacje czerpie z systemu informatycznego CEPiK.

Funkcjonalność dokumentu mPrawo Jazdy jest mocno ograniczona

A przecież ministerstwo chwali się na internetowej stronie, że mPrawo Jazdy zostało wyposażone w liczne mechanizmy służące weryfikacji jego autentyczności. Chodzi o różne elementy graficzne, m.in dynamiczny (ruchoma flaga z gwiazdami i literami PL), holograficzny o zmiennej kolorystyce zależnej od kąta patrzenia, unikalne giloszowanie (grafika tła), data pobrania i dynamiczny zegar.

Również cała aplikacja mObywatel jest podwójnie zabezpieczona: hasłem i kodem PIN, rejestracja nowych dokumentów wymaga użycia profilu zaufanego, a wykonanie zrzutu ekranu jest zablokowane ze względów bezpieczeństwa.

Tylko co z tego, skoro osoba, której prezentujemy nasze dane, zgodnie z prawem może ich nie uznać. Teoretycznie uznania fizycznych dokumentów również można odmówić. Na przykład ze względu na ich stan albo wątpliwości co do autentyczności.

Na szczęście to zdarza się sporadycznie, mimo że starsze, ale wciąż ważne egzemplarze polskiego prawa jazdy wyglądają jak kartonik zafoliowany własnoręcznie w domu. W przypadku mObywatela negatywne odpowiedzi urzędników rozmaitych instytucji i pracowników firm są powszechne. A my naprawdę chcielibyśmy zostawić dokumenty w domu.