Renault szykuje dwa kampery na bazie Trafica. Jeden jest nomadem, drugi hipisem

Renault prezentuje dwa kampery na bazie Trafica, ale jednak bardzo różne – SpaceNomad oraz Hippie Caviar Hotel. Modele, które mają mieć swoją premierę podczas Düsseldorf Caravan Salon, to samochody kempingowe, które są reklamowane, jako „niezbędne po okresie wielokrotnych lockdownów" z powodu pandemii koronawirusa.

REKLAMA

Zobacz wideo Świecko. Straż graniczna po pościgu odzyskała skradzionego kampera

Renault Trafic SpaceNomad – kamper na bezdroża

SpaceNomad opiera się na nowym Traficu i jest dostępny o długościach 5080 mm i 5480 mm. Furgon oferuje wersję cztero- lub pięciomiejscowe, a także automatyczną lub manualną skrzynię biegów. Auto będzie dostępne z silnikami, które mogą dysponować mocą w zakresie 110-170 KM.

Renault Trafic SpaceNomad Renault

Co się tyczy praktyczności SpaceNomad ma otwierany dach, z którego wystaje namiot oraz tylną kanapę, która może zostać zamieniona w łóżko. Dzięki takiej konfiguracji, w Vanie mogą spać 4 osoby.

Jeśli chodzi o spożywanie posiłków, to użytkownicy mają do dyspozycji dwupalnikową kuchenkę, lodówkę o pojemności 49 litrów i zlew z zintegrowaną baterią. Jest również stolik, który można używać wewnątrz auta, jak i na zewnątrz.

Inne wyposażenie obejmuje prysznic zewnętrzny, markizę czy obrotowe przednie fotele. Do tego kupujący znajdą również oświetlenie LED wewnątrz, nagrzewnicę, bezprzewodową ładowarkę do telefonów i 8-calowy system informacyjno-rozrywkowy kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay.

Opinie Moto.pl: Renault Arkana. Pierwszy SUV coupe w tej cenie to wielkie zaskoczenie

Renault Hippie Caviar Hotel – luksus w podróży

Hippie Caviar Hotel to na razie pojazd koncepcyjny, nawiązujący stylistycznie do lat 60. XX wieku.

Oparty będzie na Traficu EV i posiada dwukolorowe nadwozie z tarasem na dachu. Co ciekawe, można tam również zamontować oparcia do siedzenia i stolik, by poczuć odrobinę luksusu, chociaż w nazwa nawiązuje do hipisów.

Renault Hippie Caviar Hotel Concept Renault

Renault niezbyt dużo zdradza na temat tego pojazdu. Wiadomo, jedynie tyle, że ma stylową kabinę z lnianą i wełnianą tapicerką. Tył furgonetki jest oddzielony od przodu i wygląda jak stylowy salon, ponieważ pasażerowie znajdą żółtą wykładzinę, kanapę i coś, co wygląda jak elegancki schowek.

Auto koncepcyjne posiada regulowane łóżko o długości 195 cm i szerokości 145 cm. Co najważniejsze, można je wysunąć z tyłu pojazdu i rozłożyć zasłony.

Pojazd jak wcześniej wspomniano ma posiadać napęd elektryczny, ale ma również posiadać łazienkę i prysznic. Renault chce, by przyszli klienci tego kampera poczuli się jak w hotelu wysokiej klasy.