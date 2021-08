Toyota Hilux dla antyterrorystów. Platformy i napęd 6x6

Toyota Hilux z napędem 6x6 i specjalistycznymi platformami została zakupiona przez krakowską policję i strażaków z oddziału ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Auto wyprodukowała firma z Bielska-Białej – Team-Concept przygotowująca tego typu auta specjalistyczne.

Celem zakupu tego typu pojazdu było zwiększenie zdolności do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E. Pojazd został dosyć mocno zmodyfikowany.

Pierwsze, co się rzuci w oczy to dodatkowe koła oraz dwa niezależne od siebie trapy. Takie same są wykorzystywane prze Grom. Każdy trap na tyle wyposażony jest w zintegrowane tarcze balistyczne. Co najważniejsze w trakcie akcji na takiej platformie może jednocześnie znajdować się 8 członków grupy szturmowej. Pod rampami znajduje się przedział do przewożenia sprzętu.

W kabinie natomiast przewidziano miejsce dla dwóch osób. Znajduje się również tam przedział techniczny z urządzeniami do łączności i sygnalizacji.

Toyota Hilux 6x6 wyposażona jest w silnik wysokoprężny 2.4 D-4D o mocy 150 KM.