LEGO lubi JDM'y. Zbudowali Suprę z klocków w skali 1:1, która jeździ

Nie będziemy ukrywać, że lubimy klocki LEGO (bo pesel to tylko liczba). Dlatego często wypatrujemy nowych modeli do naszych kolekcji (połowa redakcji składa takie zabawki, a druga połowa się do tego nie przyznaje ;-)). LEGO wspólnie z Toyota Gazoo Racing postanowili uczcić 35-lecie legendarnego modelu wypuszczając model zbudowany z klocków. W ofercie jest co prawda GR Supra (zestaw składa się z 299 elementów i kosztuje niecałe 90 złotych), ale tym razem powstało coś większego - Supra zbudowana z 480 tysięcy klocków.

Zabawka w skali 1:1

Toyota GR Supra została zbudowana z ponad 480 tysięcy elementów. Wszystko poza siedzeniem kierowcy, znaczkiem Toyoty, oświetleniem LED, kierownicą, felgami i oponami zostało wykonane z klocków LEGO. Bo tą zabawkową Suprą można jeździć. Pod maską nie znajdziemy jednak trzylitrowej rzędowej szóstki - model ma napęd elektryczny.

Suprę z klocków LEGO można obejrzeć na dwóch nagraniach, które LEGO udostępniło na swoim kanale na YouTube:

To nie pierwszy model samochodu w rzeczywistej wielkości zbudowany przez LEGO. Było już Bugatti, McLaren i Lamborghini. Niestety nikt nie podał informacji ile czasu zajęło złożenie tego modelu. Dla porównania Lamborghini Sian rzeczywistej wielkości składało 15 osób przez osiem i pół tysiąca (!) godzin. Włoski supersamochód składał się z ponad 400 tysięcy klocków. Pisaliśmy o tym poniżej:

Toyota GR Supra z klocków LEGO w skali 1:1 Toyota, LEGO

