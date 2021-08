GDDKiA bierze się za rozbudowę dróg typu GP i G. Chodzi o 1815 km

Wśród wymienionych prawie 600 tzw. zadań są te, które GDDKiA już realizuje oraz takie, nad którymi prace dopiero się rozpoczną (są w tej chwili przygotowywane). Co ważne, nie dotyczą one dróg szybkiego ruchu (ekspresówki i autostrady) tylko zarządzanych przez GDDKiA dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego) i G (główne). Na co zostaną przeznaczone miliony złotych? M.in. wymianę nawierzchni, budowę chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz instalację świateł. Dyrekcja podkreśla, że inwestycje mają na celu przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo, w szczególności pieszych i rowerzystów.

Drogi klasy GP i G do przebudowy

Na etapie przygotowania jest dziś 219 zadań dotyczących rozbudowy blisko 1,6 tys. km dróg. Co zostanie przebudowane? M.in.:

DK22 na długości ponad 256 km od Kostrzyna nad Odrą do Elbląga,

ok. 190 km DK79 w woj. mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim,

ok. 82 km DK36 w woj. wielkopolskim i dolnośląskim,

ok. 75 km DK74 w woj. lubelskim,

56 km DK65 w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim,

52 km DK60 w woj. łódzkim i mazowieckim.

Wśród realizowanych już inwestycji GDDKiA wymienia 43 zadania dotyczące m.in.:

rozbudowy DK61 Legionowo-Zegrze (woj. mazowieckie),

rozbudowy DK21 Słupsk-Ustka (woj. pomorskie),

rozbudowy DK28 Przemyśl-Medyka (woj. podkarpackie).

Łącznie z zadaniami związanymi z rozbudową lub przebudową dróg na istniejącej sieci zrealizowanych będzie 586 inwestycji, które znajdują się na różnym etapie zaawansowania. (...) Finalnie osiągniemy spójną sieć połączeń drogowych o najwyższym standardzie bezpieczeństwa.

- czytamy w komunikacie GDDKiA.

Nie tylko drogi klasy G i GP. Powstają też drogi szybkiego ruchu

Obecnie w Polsce budowanych jest ponad 1500 km dróg. Skupione są wokół Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a ich wartość to 54 mld zł. Dodatkowo powstaje też 11 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 101,2 km i wartości 1,7 mld zł.

Na poniższej mapie na czerwono zaznaczono fragmenty dróg, których budowa obecnie trwa (na czarno - drogi istniejące; na żółto - drogi planowane).

Aktualna mapa budowy dróg - lipiec 2021 Fot. GDDKiA