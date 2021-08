Czy można wyprzedzać z prawej strony? Wszystko zależy od drogi, którą jedziesz

Manewr wyprzedzania co do zasady kojarzy się raczej z przejeżdżaniem obok innego uczestnika ruchu drogowego z lewej strony. Czy przepisy dopuszczają możliwość, w której wyprzedzanie nastąpi z prawej strony? Tak. I przypadków takich jest kilka. A pierwszy i podstawowy dotyczy... pojazdów szynowych. Tramwaj należy wyprzedzać z prawej strony. Wyjątkiem od tej zasady może być scenariusz, w którym z uwagi na usytuowanie torów nie jest to możliwe (tory znajdują się np. na pasie zieleni) lub kierujący i pojazd szynowy poruszają się drogą jednokierunkową.

Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej. - art. 24 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Sygnalizuje skręt w lewo? Wyprzedź go zatem z prawej

Wyłącznie z prawej strony wyprzedzić należy np. pojazd, którego kierowca sygnalizuje manewr skrętu w lewo (art. 24 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Wyprzedzanie z lewej strony oznaczałoby w takim przypadku stworzenie zagrożenia wypadkiem. O jakich zasadach należy pamiętać w czasie wyprzedzania z prawej strony skręcającego auta? Przede wszystkim o tym, aby jezdnia była na tyle szeroka, aby wykonanie manewru stało się możliwe bez wjechania na pobocze.

Więcej niż jeden pas ruchu? Też możesz wyprzedzać z prawej

Co z jezdniami posiadającymi więcej niż jeden pas ruchu? Wyprzedzanie z prawej strony jest jak najbardziej możliwe, jednak pod warunkiem że droga okazuje się jednokierunkowa, a pasy ruchu są wyznaczone. Gdy ich granice nie są wskazane za pomocą linii, wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione. Co w sytuacji, w której jezdnia jest dwukierunkowa? Wyprzedzanie z prawej strony staje się możliwe wtedy, gdy znajduje się ona w terenie zabudowanym i ma co najmniej dwa pasy ruchu przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku. Poza terenem zabudowanym konieczne są co najmniej trzy pasy ruchu w tym samym kierunku (art. 24 ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Ciekawostka jest taka, że wyprzedzać z prawej strony w dużo większym zakresie sytuacji drogowych może kierujący... rowerem. Art. 24 ust. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje, że rowerzysta "może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony".

Kiedy nie można wyprzedzać z prawej strony?

Prawo przewiduje jednak nie tylko te sytuacje, w których wyprzedzanie z prawej strony jest możliwe. Przedstawia też scenariusze, w których jest ono zabronione. O jakich przypadkach mowa?

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

na skrzyżowaniu (z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany).

Mandat za wyprzedzanie

W sytuacji, w której kierujący zdecyduje się na wyprzedzenie innego pojazdu z prawej strony, ale według prawa nie ma takiej możliwości, naraża się na karę grzywny. Mandat za wyprzedzanie z niewłaściwej strony wynosi 200 zł. Kara zostanie uzupełniona 3 punktami karnymi. Gdy kierowca zacznie wyprzedzać przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi czy na skrzyżowaniu, kara wzrośnie do 300 zł i 5 punktów karnych.