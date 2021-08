Mandat za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Jest wyjątek, kiedy go nie dostaniesz

Czarny scenariusz drogowy? Kierowca jedzie poza terenem zabudowanym, ale zamiast rozwijać prędkość 90 km/h, ślimaczy się, bo przed nim jedzie kombajn, a na drodze namalowane są dwie linie ciągłe. Później trafia się skrzyżowanie i znowu podwójna ciągła. Taka sytuacja może trwać kilometrami, a jej skutkiem jest nie tylko frustracja, ale też rosnący ciąg samochodów jadących za kombajnem. Czy w takiej sytuacji pojazd wolnobieżny można wyprzedzić? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Jak wyprzedzać na podwójnej ciągłej?

Przepisy w dziale dotyczącym linii podwójnej ciągłej są dość restrykcyjne. Tak, co prawda pozwalają na wyprzedzanie na takim odcinku drogi. Z drugiej strony nakładają na kierowcę dodatkowy wymóg, który jest... mało realny do spełnienia. W przypadku linii ciągłej prowadzący może wyprzedzić pojazd poprzedzający pod warunkiem, że nie najedzie na linię ani jej nie przekroczy. Skutek? Ciężko znaleźć drogę krajową na tyle szeroką, aby bez najechania linii ciągłej dało się wyprzedzić kombajn, traktor czy np. walec drogowy.

W sytuacji maksymalnie idealistycznej można wyobrazić sobie trzy scenariusze, w których przy zachowaniu powyższych warunków kombajn da się wyprzedzić na podwójnej ciągłej. Po pierwsze mowa o drodze, która składa się z dwóch pasów, ale te nie zostały wyznaczone liniami na jezdni. Takie szlaki są jednak wyznaczane przede wszystkim w miastach. W miastach nie ma natomiast kombajnów. Po drugie w sytuacji, w której kombajn zjedzie maksymalnie na prawą stronę, a nawet pobocze. Po trzecie gdy kombajn zatrzyma się i przepuści auta - wtedy jednak nie ma mowy o wyprzedzaniu, a już raczej omijaniu.

Mandat za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej

No dobrze, ale czy są w ogóle jakieś pojazdy, które przy zachowaniu powyższych warunków, można wyprzedzić na podwójnej ciągłej? Tak naprawdę pewnie będą to głównie rowery - od których i tak kierowca musi zachować metrowy odstęp. Na listę wpisać też można pozostałe jednoślady w postaci motorowerów czy motocykli. Co w sytuacji, w której kierowca nie wytrzyma, najedzie linię ciągłą i mimo wszystko zdecyduje się na wyprzedzenie kombajnu na drodze? Jeżeli w pobliżu będzie znajdował się patrol policji, prowadzący powinien liczyć się z karą. Mandat wynosi 200 zł. Dodatkowo wykroczenie jest obwarowane 5 punktami karnymi.