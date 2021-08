Nowa Kia Ceed z nowym cennikiem. Na szczęście wciąż przyjaznym

Ceny nowej Kii Ceed od 69 990 zł

Kia Ceed dostępna będzie w Polsce z szeroką ofertą wersji silnikowych. Kierowcy będą mogli wybrać jednostki benzynowe i wysokoprężne, a w kombi dostępna jest jeszcze ładowana z gniazdka hybryda. W pozostałych wersjach będzie można wybrać hatchbacka lub kombi. Dopłata do praktyczniejszej wersji waha się od czterech do pięciu tysięcy złotych. Warto też zaznaczyć, że 160-konną benzynę 1.5 T-GDI będzie można zamówić nie tylko w klasycznej wersji, ale także jako miękką hybrydę. W dieslach MHEV będzie standardem.

Silniki benzynowe:

1.0 T-GDI 100 KM 6MT od 69 990 zł

1.0 T-GDI 120 KM 6MT - od 71 990 zł

1.5 T-GDI 160 KM 6MT - od 77 490 zł

1.5 T-GDI 160 KM 7DCT - od 90 990 zł

1.5 T-GDI MHEV 160 KM 7DCT - od 94 990 zł

1.6 T-GDI 204 KM 7DCT - od 119 990 zł

Silniki wysokoprężne:

1.6 CRDi MHEV 136 KM 6iMT - od 85 990 zł

1.6 CRDi MHEV 136 KM 7DCT - od 99 490 zł

Hybryda ładowana z gniazdka

1.6 GDI PHEV 141 KM 6DCT - od 129 990 zł (tylko kombi)

Wyposażenie nowej Kii Ceed

Polski oddział Kii przyszykował sporo wersji wyposażenia. Oprócz klasycznych S (od 69 990 zł), M (od 77 490 zł) i L (od 83 990 zł) dostępne będą także Business Line oraz usportowiona GT Line. W cenniku znajdziemy także topową GT, oczywiście zarezerwowaną dla 204-konnego silnika, który robi z Ceeda drapieżnego, może nie hot, ale na pewno warm hatcha. Cieszy, że już w tych podstawowych wersjach odświeżona Kia Ceed zaoferuje sporo przydatnego wyposażenia.

W wersji S to m.in.:

światła do jazdy dziennej LED,

czujnik światła,

elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,

manualna klimatyzacja,

multimedia z Bluetooth,

automatyczne światła drogowe,

tempomat,

asystent utrzymania pasa ruchu,

system wykrywania pojazdów i pieszych,

system wykrywania zmęczenia kierowcy.

Bardzo rozsądnie prezentuje się wersja M, która poszerza eSkę m.in. o:

światła przeciwmgielne,

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,

tylne lampy LED,

multimedia z ekranem o przekątnej 8 cali,

interfejs Apple CarPlay i Android Auto,

kamera cofania, felgi aluminiowe 16 cali,

czujniki parkowania z tyłu,

skórzana kierownica,

elektrochromatyczne lusterko wsteczne,

czujnik deszczu.

A wyposażenie z L to jeszcze:

regulowana wysokość fotela pasażera,

elektryczny hamulec postojowy,

składane lusterka,

podgrzewane fotele,

kierownica i przednia szyba,

system bezkluczykowy,

oświetlenie ambientowe.

Kia Ceed po faceliftingu 2021 Kia

Co to znaczy "nowa" Kia Ceed? Najważniejsze zmiany

Nowe Ceedy mają przeprojektowany grill z wyraźnymi metalizowanymi akcentami. W wersji hybrydowej jest on natomiast całkowicie zabudowany. Po jego bokach projektanci zastosowali nowe reflektory LED składające się z trzech segmentów, a nie tak jak było dotychczas z czterech. Z tyłu w wersji pięciodrzwiowego hatchbacka na poziomie wyposażenia GT-Line lub tylko GT, Ceed ma zmienione światła składające się z 48 punktów w formie plastra miodu pod przyciemnionym kloszem. Projektanci zmodyfikowali również zderzaki. W szczególności na przednim widać czarne akcenty, które wizualnie mają przedłużać wloty powietrza. Dopełnieniem zmian są nowe 17- i 18-calowe felgi aluminiowe oraz cztery nowe kolory nadwozia: Experience Green, Yucca Steel Grey, Machined Bronze i Lemon Splash.

Wewnątrz zmiany są raczej skromne. Kupujący będą mieli ten sam zestaw elektronicznych wskaźników o wymiarze 12,3’’ oraz dotykowy ekran od multimediów 10,25’’. Dostępnych będzie pięć opcji tapicerki – z których trzy debiutują w wersji po faceliftingu – wraz z nowo zaprojektowaną gałką zmiany biegów dla wersji GT-Line i GT. Co się tyczy technologii, to odświeżone Ceedy otrzymują bezprzewodowe podłączenie do Apple CarPlay i Android Auto, a także port ładowania USB w konsoli środkowej dla pasażerów z tyłu. Do tego będzie można zamówić podgrzewane tylne siedzenia, dwustrefową automatyczną klimatyzację i nagłośnienie JBL.

