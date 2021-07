Ceed przechodzi facelifting. Nowe logo na masce

Seria Ceed jest najchętniej wybieraną serią w ofercie Kii. Właśnie przeszła lifting i poza zmianami stylistycznymi, dostała również nowe silniki.

Nowa Kia Ceed – zmiany stylistyczne z zewnątrz

Nowe Ceedy mają przeprojektowany grill z wyraźnymi metalizowanymi akcentami. W wersji hybrydowej jest on natomiast całkowicie zabudowany. Po jego bokach projektanci zastosowali nowe reflektory LED składające się z trzech segmentów, a nie tak jak było dotychczas z czterech.

Z tyłu w wersji pięciodrzwiowego hatchbacka na poziomie wyposażenia GT-Line lub tylko GT, Ceed ma zmienione światła składające się z 48 punktów w formie plastra miodu pod przyciemnionym kloszem.

Kia Ceed po faceliftingu 2021 Kia

Projektanci zmodyfikowali również zderzaki. W szczególności na przednim widać czarne akcenty, które wizualnie mają przedłużać wloty powietrza. Dopełnieniem zmian są nowe 17- i 18-calowe felgi aluminiowe oraz cztery nowe kolory nadwozia: Experience Green, Yucca Steel Grey, Machined Bronze i Lemon Splash.

Nowa Kia Ceed – zmiany wewnątrz

Wewnątrz zmiany są raczej skromne. Kupujący będą mieli ten sam zestaw elektronicznych wskaźników o wymiarze 12,3’’ oraz dotykowy ekran od multimediów 10,25’’. Dostępnych będzie pięć opcji tapicerki – z których trzy debiutują w wersji po faceliftingu – wraz z nowo zaprojektowaną gałką zmiany biegów dla wersji GT-Line i GT.

Kia Ceed po faceliftingu 2021 Kia

Co się tyczy technologii, to odświeżone Ceedy otrzymują bezprzewodowe podłączenie do Apple CarPlay i Android Auto, a także port ładowania USB w konsoli środkowej dla pasażerów z tyłu. Do tego będzie można zamówić podgrzewane tylne siedzenia, dwustrefową automatyczną klimatyzację i nagłośnienie JBL.

Nowa Kia Ceed – gama silnikowa

Po odświeżeniu modelu Ceed, Kia w swojej ofercie ma zarówno napędy hybrydowe, jak i benzynowe i wysokoprężne.

Koreańczycy proponują hybrydę typu plug-in (PHEV) i miękką hybrydę (MHEV). Silniki mają moce od 100 do 204 KM. Co się tyczy jednostek benzynowych to do wyboru są trzy silniki 1.0, 1.5 (zastępujący silnik 1.4) oraz 1.6. Jeśli chodzi o diesle, dostępny będzie jeden turbodoładowany o pojemności 1.6.

Jednostka 1.5 T-Gdi będzie współpracować z automatyczną skrzynią 7-biegową lub manualną 6-biegową. Silnik ten generuje moc 160 KM. Jest on również dostępny z miękką hybrydą.

Kia Ceed po faceliftingu 2021 Kia

Silnik wysokoprężny posiada moc 136 KM i jest oferowany tylko, jako miękka hybryda. Silnik ten może współpracować z inteligentną mechaniczną skrzynią biegów (iMT) lub z 7-biegową dwusprzęgłową (7DCT).

W hybrydzie Plug-In wykorzystywany jest silnik 1.6 GDi o mocy 141 KM. Na zasilaniu elektrycznym jest w stanie przejechać 57 km.

Modele GT są oferowane z silnikiem 1.6 T-GDi, który zapewnia moc 204 KM.

Odświeżone modele Ceed będą produkowane od sierpnia tego roku i pojawią się w Polsce po wakacjach.