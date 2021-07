Elektryczna terenówka wystartuje w Rajdzie Dakar. Na trasę wyjedzie Audi RS Q e-tron

Zobacz wideo Kuba Przygoński o tym, ile kosztują starty w rajdach samochodowych

Rajd Dakar należy do jednych z najtrudniejszych dla kierowców i najbardziej wymagających dla pojazdów rajdów na świecie. Od dekad organizowany jest w trudnym, piaszczystym terenie, gdzie poszczególne odcinki mają długość sięgającą często kilkuset kilometrów. Na takie warunki Audi planuje wysłać samochód elektryczny.

Audi RS Q e-tron, czyli elektryczny potwór pojawi się na Rajdzie Dakar

Oczywiście nie byle jaki. Audi RS Q e-tron to niezwykła terenówką, którą Audi nazywa "zelektryfikowanym laboratorium testowym najnowocześniejszych rozwiązań technicznych". Pojazd został specjalnie przygotowany pod warunki panujące na rajdzie, w tym na trasy ciągnące się po pustyni przez nawet 800 km.

Rzecz jasna, po drodze nie będzie stacji ładowania, na których kierowca mógłby uzupełnić energię w elektrycznej terenówce. Dlatego Audi zdecydowało się na kompromis. Na pokładzie RS Q e-tron znajdzie się silnik TFSI pochodzący z serii wyścigowej DTM, który jest częścią konwertera energii, który podczas jazdy ładuje wysokonapięciowy akumulator.

Jednostka ma pracować zakresie od 4500 do 6000 obrotów na minutę, a jednostkowe zużycie paliwa wyniesie znacznie poniżej 200 gramów na kWh. Napęd na koła będzie przekazywane poprzez silniki elektryczne, jednak energia elektryczna będzie produkowana przez generatory.

Nie zabraknie też oczywiście ważącego 370 kilogramów akumulatora o pojemności około 50 kWh, który będzie ładowany w trakcie jazdy poprzez generatory oraz w procesie rekuperacji (energia odzyskiwana przy hamowaniu). Takie połączenie ma pozwolić na pokonanie całych odcinków Rajdu Dakar korzystając z zalet napędu całkowicie elektrycznego.

Do jazdy do przodu Audi RS Q e-tron potrzebuje tylko jednego biegu, a moment obrotowy będzie rozdzielany pomiędzy osiami wirtualnie, co eliminuje konieczność stosowania mechanicznego mechanizmu różnicowego (oszczędność wagi i miejsca). Maksymalna moc auta wyniesie 500 kW, ale wciąż nie wiadomo, jaką część tego będzie można wykorzystać w trakcie rywalizacji na Rajdzie Dakar.