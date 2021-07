Na walizkę, butelkę albo śpiocha. Tak ukradną ci samochód. Jak się bronić?

Kradzieże aut w Polsce są coraz rzadsze. Tak, to z pewnością prawda. Tylko choć dziś jest ich zdecydowanie mniej niż jeszcze dwie dekady temu, wskaźniki nadal są dalekie od ideału. Przykład? Tylko w roku 2020 Polacy zgłosili zniknięcie 6910 pojazdów. To oznacza, że każdego dnia z polskich dróg kradzionych jest prawie 19 samochodów. Zabezpieczenia? Dziś auto można wyposażyć w nowoczesny alarm, lokalizator GPS czy antynapad. Niestety wraz z technologią zmieniają się i metody złodziei.

No dobrze, ale jak dziś kradnie się samochody? Raczej nie wybija się szyb czy nie wyłamuje zamków łomem. Obecnie złodzieje stawiają na bardziej "subtelne" sposoby, szczególnie że w większości przypadków chcą ukraść pojazd z kompletem kluczyków lub kodów dostępowych. Dzięki temu nie muszą obawiać się elektronicznych zabezpieczeń, a pozostaje im jedynie skupić się na wykorzystaniu chwili nieuwagi właściciela.

1. Metoda na śpiocha lub na szarówkę:

Złodziej wkrada się do domu - albo pod osłoną nocy, albo wykorzystując wieczorne zamieszanie. Z mieszkania kradnie kluczyki do auta i dokumenty. Zbrodnia idealna - szczególnie że brak pojazdu zostanie dostrzeżony dopiero rano. A do rana samochód można... rozebrać na części. Aby ustrzec się kradzieży na śpiocha, należy przede wszystkim dbać o zamykanie drzwi w domu. Poza tym warto trzymać kluczyki do auta w mało dostępnym miejscu - np. w jednej z szuflad, a nie na komodzie.

2. Kradzież kluczyków z kieszeni:

Kluczyki do samochodu można jednak ukraść nie tylko z domu, ale także... kieszeni kurtki. Wystarczy wybrać pojazd na parkingu, obserwować jego właściciela, a następnie wykorzystać spryt kieszonkowca np. w supermarkecie lub galerii handlowej. Aby uniknąć kradzieży kluczyków, kierowca powinien trzymać je w kieszeni od spodni.

3. Metoda na komputer:

Złodzieje samochodów już lata temu przeszli na metody dużo bardziej elektroniczne. Przykład? Dziś wkradają się do auta, łączą się z komputerem poprzez kostkę OBD oraz w ten sposób dezaktywują systemy bezpieczeństwa oraz uruchamiają silnik. W tym przypadku właścicielowi auta pomóc mogą wyłącznie… niestandardowe metody obrony - np. zamontowany w niewidocznym miejscu wyłącznik zapłonu.

4. Metoda na walizkę:

Elektronika daje wygodę kierowcom, ale też stanowi poważne zagrożenie. Przykład? Idealnym jest bezkluczykowy dostęp do kabiny pasażerskiej. Złodzieje przy pomocy tzw. walizki przerywają komunikację kluczyka i samochodu. W ten sposób uzyskują jednorazowy kod pozwalający na otwarcie auta i uruchomienie silnika. Co im wtedy pozostaje? Tylko poczekać aż właściciel wystarczająco się oddali. Identycznie jak w poprzednim przypadku, pojazd przed złodziejami ochronić mogą tylko niestandardowe zabezpieczenia.

5. Kradzież w czasie jazdy:

Od lat podczas kradzieży samochodów nie zmienia się jedno. Złodzieje chcą nie tylko auta, ale i kluczyków do niego. Dlatego najpierw starali się kraść w czasie jazdy. Przykład? Podkładali pod koło butelkę. Po ruszeniu z miejsca pojawiał się hałas i gdy kierowca wychodził zobaczyć co oznaczał, zajmowali jego miejsce za kierownicą pojazdu i odjeżdżali. Taki sam cel miały metody na stłuczkę lub informowanie kierowcy o "złapaniu gumy". Metody przeciwdziałania? Jeżeli kierowca już musi wysiąść, powinien zgasić silnik i zabrać ze sobą kluczyki. Najlepiej jest jednak umieć na chłodno ocenić zagrożenie i nie zatrzymywać się wcale.