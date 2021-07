Kara za brak naklejki. Za granicą liczą ją nawet w tysiącach złotych. O tym musisz pamiętać

Czas wyjazdów wakacyjnych w pełni. A jako że coraz więcej Polaków wyjeżdża własnym autem za granicę, warto powiedzieć o ważnej naklejce, która może zaoszczędzić prowadzącemu nawet kilka tysięcy złotych. O czym mowa? Oczywiście o potwierdzeniu opłacenia winiety za jazdę autostradą. Jej zakup może stanowić wydatek zaledwie kilkunastu złotych. I to kwota, której bez wątpienia nie opłaca się oszczędzać. Powód? Sprawdźcie tylko wartości kar za brak naklejki.

Austria

10-dniowa winieta uprawniająca do jazdy autostradami w Austrii kosztuje 9,4 euro - to w przeliczeniu daje sumę wynoszącą nieco ponad 43 zł. Winietę można kupić zarówno online, jak i na jednej ze stacji benzynowych po przekroczeniu granicy tego kraju. I jeżeli prowadzący o tym zapomni, powinien się liczyć z opłatą zastępczą lub karą. Ta pierwsza wynosi 120 euro - tj. 550 zł, a druga 300 euro - tj. 1377 zł.

Bułgaria

W sytuacji, w której bułgarska policja stwierdzi, że kierowca porusza się autostradą, ale nie wykupił obowiązkowej winiety, ma prawo ukarać go mandatem wynoszącym 300 lewów. Czy to dużo? Z pewnością niemało. 300 jednostek bułgarskiej waluty daje w przeliczeniu 702 polskie złote. Opłaty karnej można uniknąć opłacając np. weekendową winietę za nieco ponad 23 zł.

Czechy

Kolejnym krajem, w którym opłatę za jazdę autostradami wnosi się poprzez winiety, są Czechy. U naszych południowych sąsiadów 10-dniowa jazda szlakami szybkiego ruchu kosztuje 310 koron - czyli prawie 56 zł. Jeżeli kierowca nie wniesie opłaty, powinien się liczyć z kosztami dużo wyższymi. Mandat może bowiem sięgnąć nawet 5000 koron - czyli 900 zł.

Słowacja

Identycznie jak w Czechach, tak i na Słowacji obowiązuje system płatności za autostrady poprzez winiety. Co w sytuacji, w której kierowca jej nie kupi? Musi się liczyć z karą, a ta startuje od 80 euro - tj. 367 zł.

Szwajcaria

W sytuacji, w której szwajcarscy policjanci stwierdzą podczas kontroli drogowej, że kierowca nie opłacił winiety, w pierwszej kolejności wlepią mu karę. Ta wynosi 200 franków - czyli 844 zł. Co więcej, będzie musiał opłacić też samą winietę. A to oznacza dopisanie do rachunku kolejnych 40 franków (tj. 169 zł) - bo w Szwajcarii sprzedaje się tylko roczne winiety. To daje w sumie 1013 zł.

Węgry

Węgry swojego czasu były niezwykle często wybieranym kierunkiem wyjazdów wakacyjnych wśród Polaków. Powód? Pogoda jest zazwyczaj upalna, jedzenie ostre, a ludzie niezwykle... życzliwi. No może poza policją - gdy ta wykryje, że pojazd jedzie autostradą bez winiety. Ile wynosi kara? 14 875 forintów - tj. 193 zł. I to też tylko wtedy, gdy kierowca wpłaci ją w ciągu 30 dni. Jeżeli nie, kwota rośnie do 59 500 forintów - tj. 774 zł.

Co z resztą Europy? Kar za winiety nie ma, bo...

Na koniec jeszcze jedno pytanie. Czemu w tym zestawieniu brakuje krajów takich jak Hiszpania, Włochy, Grecja, Chorwacja czy Francja. Przecież to szczególnie popularne kierunki wyjazdów wakacyjnych Polaków. Odpowiedź? Bo w przypadku tych państw nie ma możliwości poruszania się po autostradach bez winiety. Winiet w nich w ogóle nie ma! Opłaty wnosi się gotówką lub kartą na bramkach - identycznie jak w Polsce. Skutek? Zasada okazuje się dość prosta: nie zapłacisz, nie wyjedziesz z autostrady. Chyba że na tylnej kanapie radiowozu...