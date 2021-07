Kto ma pierwszeństwo: autobus wyjeżdżający z przystanku, czy ty jadący autem po drodze?

Zanieczyszczenie powietrza sprawia, że miasta muszą przestawić się na komunikację miejską. A to oznacza nie tylko modernizację floty autobusów, ale także ułatwienia dla ich przejazdu. Przykład? Idealnym są buspasy, ale nie tylko... Bo autobus może mieć też pierwszeństwo w czasie wyjeżdżania z przystanku. Czemu może mieć, a nie ma? Bo przepisy nie są tak kategoryczne w tej kwestii. Stwierdzają wyraźnie, że kierowca autobusu wyjeżdżając z przystanku może oczekiwać ustąpienia pierwszeństwa. Powinien się jednak najpierw upewnić, że manewr nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.





Wyjazd z przystanku spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego wtedy, gdy samochód jest już np. na wysokości przystanku, a jego kierowca nie będzie miał czasu na podjęcie reakcji w celu ustąpienia pierwszeństwa.

Autobus wyjeżdżający z przystanku. Jak się zachować?

Jak zatem powinni zachować się kierowcy samochodów osobowych zbliżając się do przystanku autobusowego w mieście? W pierwszej kolejności muszą się upewnić, że jest on oznakowany właściwymi tablicami drogowymi - nieoznakowanych przepisy nie dotyczą. Poza tym widząc autobus w zatoczce kierujący powinni zwolnić, a nawet zatrzymać się w razie potrzeby ustąpienia pierwszeństwa. Co ważne, przepisy odnoszą się tylko do autobusów miejskich i tych przewożących dzieci. Nie dotyczą pojawiających się w miastach PKS-ów czy busów operujących na dalekobieżnych liniach.

Kierowca, który nie ustąpi pierwszeństwa autobusowi wyjeżdżającemu z przystanku, może zostać ukarany mandatem karnym. Policjant wlepi grzywnę wynoszącą 200 zł.

Rower w autobusie. Czy kierowca ma prawo wyprosić rowerzystę?

Kiedy autobus ma pierwszeństwo też poza miastem?

Autobus wyjeżdżający z przystanku nie ma bezwzględnego pierwszeństwa. To raz. Dwa zasady te dotyczą tylko terenu zabudowanego. Kiedy autobus może mieć pierwszeństwo również poza miastem? Przepisy przewidują tylko jeden przypadek - gdy autobus jest autobusem szkolnym. Pojazd oznaczonych nalepką wskazującą na przewóz dzieci może oczekiwać ustąpienia pierwszeństwa w czasie wyjeżdżania z przystanku także poza obszarem zabudowanym.