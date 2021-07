Rower w autobusie. Czy kierowca ma prawo wyprosić rowerzystę?

Autobus przegubowy ma od 16 do 25 metrów długości, przy czym mieści nawet 200 pasażerów. Czy pasażerowie mają prawo wsiąść do niego z rowerem? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Bo komunikacja miejsca powinna służyć głównie do transportu osób - przewóz rowerów jest możliwy, ale w sytuacjach awaryjnych. Okazjonalny charakter sprawia, że cyklista musi dostosować się do pewnych reguł. Jakich? Powinien pamiętać chociażby o ustawieniu roweru naprzeciwko drugich drzwi pojazdu - czyli tam, gdzie jest miejsce przygotowane dla niepełnosprawnych czy matek z dziećmi w wózkach.





REKLAMA

Rower w autobusie zajmuje miejsce wózka z dzieckiem, ewentualnie niepełnosprawnego. A to oznacza, że jeżeli pojawią się oni w autobusie, musi ustąpić im miejsca - i prawdopodobnie wysiąść z niego na najbliższym przystanku.

Jak przewieźć rower samochodem. Lepiej na dachu czy za bagażnikiem?

Rower w autobusie: jak go zamocować? Ile kosztuje bilet?

Kluczem do sukcesu jest też zabezpieczenie roweru na czas jazdy. Gdy autobus jest wyposażony w uchwyt do przedniego koła, jednoślad trzeba ustawić przeciwnie do kierunku jazdy. Co gdy uchwytu nie ma? Do przymocowania roweru można wykorzystać np. pasy. W tym celu ustawia się go przodem do kierunku jazdy, opiera o poręcz i stabilizuje w dwóch punktach. Cyklista wsiadający z rowerem do autobusu powinien pamiętać też o tym, że jednoślad nie może brudzić innych pasażerów kołami lub utrudniać im wsiadania czy wysiadania. Ile kosztuje jazda autobusem z rowerem? Jest darmowa - jednoślad w większości przypadków nie wymaga dodatkowego biletu.





Kiedy kierowca ma prawo wyprosić rowerzystę?

No dobrze, a więc "Czy kierowca ma prawo wyprosić rowerzystę?". Na bazie obecnych przepisów jak najbardziej. Szczególnie że kwestię tą regulują nie tylko przepisy, ale i wewnętrzne regulaminy przygotowywane przez operatorów komunikacji miejskiej - na ich mocy o obecności roweru w autobusie decyduje kierowca. Kiedy prowadzący busa wyprosi rowerzystę? Stanie się tak w kilku przypadkach:

gdy w autobusie jest zbyt wielu pasażerów i są np. godziny szczytu,

gdy miejsce dla rowerów zajmuje osoba niepełnosprawna,

gdy rower w autobusie staje się uciążliwy dla innych pasażerów,

gdy rower w autobusie zagraża porządkowi,

gdy mowa o grupie rowerzystów,

gdy rowerzysta ma brudny rower - np. ubłocony.