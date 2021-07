Alkohol w Europie - uważaj na wakacjach. Ile można mieć promili w najpopularniejszych krajach Europy?

Jazda po alkoholu jest mocno ścigana w Polsce. Wypiłeś jedno piwo, zatem z pewnością znajdujesz się w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). A to oznacza 10 punktów karnych i potencjalnie sprawę w sądzie - czyli grzywnę do 5 tys. zł, areszt do 30 dni i nawet 3 lata bez prawka. Wypiłeś więcej? Kwalifikacja zmieni się w stan nietrzeźwości. A to oznacza minimum 5 tys. zł grzywny, ograniczenie wolności, karę więzienia do 2 lat oraz nawet 15 lat bez uprawnień do kierowania pojazdami.

Alkohol w Europie? Są kraje z bezwzględnym zakazem.

Polskie przepisy w zakresie jazdy po alkoholu większość kierowców zna dość dobrze. Jak wyglądają regulacje obowiązujące za granicą? Pytanie jest o tyle ważne, że dziś wyjazdy samochodem na urlop stają się coraz bardziej popularne. A więc? Zacznijmy może od państw, w których dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi dokładnie... 0! Alkomat musi wskazać taką wartość w przypadku kontroli drogowej m.in. w Czechach, Chorwacji, Rumunii czy na Słowacji lub Węgrzech.

Zobacz wideo Pod wpływem alkoholu zapomniała, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny. 42-latka usłyszy zarzuty

Limit alkoholu identyczny jak w Polsce?

Nieco bardziej liberalne są takie kraje jak Norwegia czy Szwecja. W ich przypadku dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,2 promila. W jakich państwach jest podobnie jak w Polsce - tj. stan nietrzeźwości to taki, który zaczyna się powyżej 0,5 promila? Lista okazuje się naprawdę długa i wpisane są na nią takie kraje jak chociażby Hiszpania, Francja, Irlandia, Belgia, Portugalia, Niemcy, Dania, Włochy, Grecja, Austria, Finlandia, Chorwacja czy Słowenia.

Warto pamiętać o tym, że większość limitów dotyczy kierowców, którzy długo mają prawo jazdy. Co z młodymi prowadzącymi? Dla przykładu w Chorwacji osoby posiadające uprawnienia krócej niż dwa lata nie mogą mieć w ogóle alkoholu we krwi!

Rekordziści? Najbardziej liberalnymi państwami w Europie w kwestii limitu alkoholu we krwi są Wielka Brytania, Malta i Lichtenstein. W przypadku tych trzech krajów prowadzący może wydmuchnąć na alkomacie podczas kontroli drogowej nawet 0,8 promila. I choć granica została ustawiona bardzo wysoko, jej przekroczenie jest też wysoko karane - tak się dzieje np. na Wyspach Brytyjskich. Przekroczenie limitu może oznaczać 5 tys. funtów grzywny i pół roku pozbawienia wolności.

Mandat za alkohol? To nawet 23… tysiące złotych!

Wysokie kary za jazdę po alkoholu czekają jednak nie tylko w Anglii. Kierowca jadący na podwójnym gazie we Francji otrzyma nawet 4,5 tys. euro kary. W Niemczech grzywna sięgnie co prawda 3 tys. euro, ale jednocześnie prowadzący na bank straci uprawnienia do kierowania pojazdów oraz może spędzić w więzieniu nawet 5 lat! W Irlandii postawili przede wszystkim na dotkliwą karę finansową - mandat nawet 5 tys. euro (w przeliczeniu blisko 23 tys. zł). W Szwajcarii kierowca będzie musiał zapłacić karę wynoszącą co najmniej 520 euro - ostateczna kwota pewnie będzie zależeć od wysokości jego dochodów.