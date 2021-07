Rozkopana Polska. Dokąd pojedziemy nowymi drogami? Mapa budowy dróg

Obecnie w realizacji znajduje się 113 tzw. zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 o łącznej długości 1468 km i wartości 54 mld zł. Dodatkowo powstaje też 11 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 101,2 km i wartości 1,7 mld zł. Daje to łącznie ponad 1500 km dróg za ponad 55 mld zł.

Prace na budowach idą pełną parą. Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczy obecnie niemal 4300 km, a kolejne oddamy jeszcze w tym roku. Plan na 2021 rok zakłada oddanie łącznie ponad 385 km nowych dróg, w tym ok. 40 km autostrad i ok. 308 km dróg ekspresowych

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Na poniższej mapie na czerwono zaznaczono fragmenty dróg, których budowa obecnie trwa (na czarno - drogi istniejące; na żółto - drogi planowane).

Aktualna mapa budowy dróg - lipiec 2021 Fot. GDDKiA

Budowa dróg w Polsce. Gdyby nie UE, nie byłoby tak pięknie

Od początku roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 29 umów na zadania o łącznej długości 375 km i wartości ok. 10 mld zł.

Prace budowlane prowadzone są w całej Polsce, ale to nie koniec. Już dziś dbamy o to, aby w następnych miesiącach i latach kolejne zadania sprawnie przeszły do realizacji. Zarówno na etapie przygotowania inwestycji jak i procedowania postępowań przetargowych są kolejne zadania, które poprawią komfort podróżowania po drogach w naszym kraju

- czytamy w komunikacie GDDKiA.

Na etapie przetargu na realizację jest 20 zadań o łącznej długości 253 km i trzy obwodnice o łącznej długości niespełna 9 km. Szacunkowa wartość wszystkich tych zadań to 12 mld zł. Rozwój sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce nie byłby tak dynamiczny, gdyby nie środki unijne. Na koniec czerwca br. GDDKiA miała podpisane 72 umowy o dofinansowanie (na 93 projekty przewidziane do dofinansowania). Z 881 wniosków o płatność na łączną kwotę ok. 40,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych otrzymano w ramach refundacji ponad 32,9 mld zł.