Letni dylemat. Czy można prowadzić samochód w japonkach lub w klapkach?

Letnie upały oznaczają koszulkę z krótkim rękawem, krótkie spodenki i... klapki lub japonki? W dużej mierze tak. Nad tymi ostatnimi powinni się jednak zastanowić kierowcy. Bo choć odkryte obuwie rzeczywiście kusi w upały, niestety raczej nie nadaje się do prowadzenia samochodu. Powód? Klapek może ześlizgnąć się ze stopy kierowcy. W ten sposób albo zablokuje jeden z pedałów albo uniemożliwi naciśnięcie np. hamulca w kluczowym momencie. I kolizja gotowa.

Prowadzisz w klapkach? Możesz dostać mandat i punkty karne

Lepiej nie prowadzić samochodu w japonkach czy klapkach. Zalecenie to nie jest jednak umocowane prawnie i nie wynika z treści przepisów. A to oznacza, że nie zostało też obwarowane sankcją. Jazda w klapkach nie musi więc oznaczać mandatu. Z mandatem wiążą się jednak skutki ewentualnych błędów. Gdy japonek ześlizgnie się ze stopy kierowcy i doprowadzi do kolizji, prowadzący straci zniżki na ubezpieczenie OC, a do tego powinien liczyć się z mandatem. Ten będzie opiewał na kwotę wynoszącą do 500 zł - i do konta prowadzącego dopisanych zostanie sześć punktów karnych. To wszystko jest jednak niczym wobec potencjalnej tragedii, do której możemy doprowadzić przez zwykłe letnie buty.

Czy jest sytuacja, w której kierowca nie będzie mógł zasiąść za kierownicą w klapkach? Tak i dotyczy ona... egzaminu na prawo jazdy. Gdy egzaminator zauważy np. japonki na stopach osoby przystępującej do próby drogowej, ma pełne prawo nie dopuścić jej do jazdy.

Chcesz chodzić, ale nie jeździć w klapkach? Jest sposób

Co zrobić w sytuacji, w której kierowca podczas letnich upałów mimo wszystko chce poruszać się w klapkach lub japonkach? Są na to sposoby. Po pierwsze może na czas prowadzenia pojazdu zdejmować klapki. Tak, operowanie gołymi stopami na pedałach w pojeździe nie jest przesadnie wygodne i oznacza chociażby mocniejsze naciskanie hamulca - okazuje się jednak zdecydowanie bezpieczniejsze. Po drugie prowadzący zawsze może pomyśleć o obuwiu na zmianę. Dzięki temu po zajęciu miejsca w kabinie zmieni klapki np. na buty sportowe czy trampki, w których jazda autem okaże się dużo bezpieczniejsza.